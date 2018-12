Busca Trump endurecer requisitos para obtener 'estampillas de comida'

El presidente Donald Trump está intentando hacer a través de una orden ejecutiva lo que el Congreso no ha hecho: hacer más estrictos los requisitos laborales para millones de estadounidenses que reciben los vales de comida, conocidos como “food stamps”, publicó NBC News.El Departamento de Agricultura, que está a cargo del Programa de Nutrición Suplementaria, SNAP por sus siglas en inglés y también conocido como “food stamps”, reveló que se está proponiendo una nueva regla de acuerdo a las órdenes que giró este jueves el presidente Trump que restringen la habilidad que tienen los Estados de exentar los requisitos laborales existentes en áreas en donde el índice de desempleo es más alto que la cifra nacional.De acuerdo a la ley federal, los adultos que están aptos para trabajar y que no tienen dependientes serán restringidos a tres meses de beneficios en un período de 36 meses, a menos que trabajen por lo menos 80 horas al mes o estén participando en ciertas actividades educativas o de entrenamiento laboral.Sin embargo, las actuales reglas del Departamento de Agricultura permiten que los Estados no apliquen ese requisito laboral si el índice de desempleo es de un 20 por ciento o mayor que el porcentaje nacional.La nueva regla permite que los Estados puedan exentar únicamente ese requisito en áreas en donde el índice de desempleo está por encima del 7 por ciento --- casi el doble del índice actual de desempleo en el país.Aproximadamente 755 mil beneficiarios que califican para la exención existente podrían perder esa ayuda, según reportó The Washington Post.Este jueves por la tarde, Trump va a firmar una propuesta para el Departamento de Agricultura con valor de 867 billones de dólares que no incluye cambios significativos al SNAP. Pero no fue por falta de intención para hacerlo --- las propuestas de ley de la Cámara fueron apoyadas por el presidente, incluyendo cambios significativos a ese programa de ayuda alimentaria, incluyendo requisitos laborales más estrictos.Aunque ninguna de esas medidas están incluidas en la versión final de la propuesta de ley que finalmente fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso, después de meses de estira y afloja.Sin embargo, Trump utilizó su autoridad ejecutiva para instruir al Departamento de Agricultura para que hiciera los cambios.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.