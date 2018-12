Nueva York— La fabricante de Budweiser y la compañía canadiense de cannabis Tilray han concertado una alianza para invertir 100 millones de dólares en el desarrollo de bebidas que contengan extractos de mariguana.La alianza anunciada el miércoles constituye la incursión más reciente de una firma cervecera importante en el negocio del cannabis en Canadá, que legalizó en octubre la venta de mariguana con fines recreativos.Anheuser-Busch InBev y Tilray Inc. dijeron que aportarán cada una 50 millones de dólares al proyecto para estudiar la elaboración de bebidas no alcohólicas que contengan cannabidiol (CBD), al que algunos atribuyen efectos tranquilizadores y sanadores, y THC, la sustancia psicoactiva de la mariguana.AB InBev, con sede en Bélgica y dueña de más de 500 marcas de cerveza, incluidas Budweiser y Stella Artois, dijo que participará en el proyecto mediante su subsidiaria Labatt Breweries, en Canadá.“Labatt está comprometida a mantenerse a la vanguardia de las tendencias de los consumidores”, dijo el presidente de Labatt Breweries, Kyle Norrington.Tilray, con sede en Columbia Británica, tiene productos en 12 países y efectúa operaciones en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Alemania, América Latina y Portugal.Las acciones de Tilray subieron 15% después del cierre bursátil debido al acuerdo con AB InBev. La compañía había anunciado el día anterior que una subsidiaria había alcanzado un acuerdo con la farmacéutica Sandoz AG para operar en regiones donde el cannabis está o será autorizado con fines médicos.Las acciones de AB InBev tuvieron poca variación.Canadá ha emergido como un líder mundial en el sector del cannabis, que va en ascenso a medida que la legalización se amplía en Estados Unidos.Se prevé que los consumidores en Norteamérica aumenten su gasto en cannabis legal de 9 mil 200 millones de dólares en 2017 a 47 mil 300 millones en 2027, según Arcview Market Research, una firma de inversiones enfocadas en el sector cannábico.En diciembre, el fabricante de Marlboro, Altria Group Inc., invirtió mil 800 millones de dólares para adquirir una participación de 45% en Cronos Group, un proveedor canadiense de marihuana para consumo médico y recreativo.En agosto, la compañía de vinos, licores y cerveza Constellation Brands anunció una inversión de 4 mil millones de dólares en la productora canadiense de mariguana Canopy Growth Corp.Coca-Cola, Pepsi y Diageo, fabricante de la cerveza Guinness, dijeron que observan muy de cerca la evolución del mercado del cannabis.

