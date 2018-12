Firmó Trump carta de intención para torre en Moscú

Un documento recién obtenido muestra que el presidente Donald Trump firmó una carta de intención para seguir adelante con las negociaciones y construir la Torre Trump en Rusia, a pesar de que su abogado Rudy Giuliani afirmó este domingo que el documento nunca fue firmado, publicó CNN.Chris Cuomo de CNN obtuvo una copia de la carta firmada con la que se iniciarían las negociaciones para construir los condominios Trump, un hotel y un área comercial en el centro de Moscú.La carta está fechada el 28 de octubre del 2015 e incluye la firma del presidente.Este domingo, cuando le preguntaron acerca de la misiva, Giuliani le respondió incorrectamente a Dana Bash de CNN que no estaba firmada.El documento también tiene la firma de Andrey Rozov, dueño de I.C. Expert Investment Co., la empresa rusa que sería la responsable de llevar a cabo el proyecto.Durante la campaña presidencial del 2016, Trump no le comentó al público que su empresa estaba intentando hacer negocios con los rusos, en lugar de eso, dijo en repetidas ocasiones que “no tenía nada que ver con Rusia”.Sin embargo, el proyecto, que finalmente fue cancelado, le daría a la empresa de Trump una cuota anticipada de 4 millones de dólares, no tendría ningún costo, además de otorgársele un porcentaje de las ventas y el control sobre la comercialización y el diseño.El trato también incluía la oportunidad de ponerle el nombre de Ivanka al hotel spa, en honor a la hija de Trump.El equipo del fiscal especial que está investigando la interferencia rusa en la elección presidencial del 2016, alega que el trato podría haber sido lucrativo para la Organización Trump.Mientras el potencial acuerdo para construir la Torre Trump en Moscú se encontraba sobre la mesa, el entonces candidato Trump estuvo hablando acerca de colaborar con el presidente ruso Vladimir Putin además de minimizar las medidas militares agresivas de Rusia en todo el mundo.Giuliani sugirió este domingo que Trump había hablado con Michael Cohen, que en ese momento era el abogado del Corporativo Trump, después de enero del 2016 acerca del proyecto en Moscú, y dijo en una entrevista con ABC que las negociaciones habían llegado sólo hasta que concluyó el período de la elección general.En el 2017, Cohen le comentó a los Comités del Congreso que estaban investigando la interferencia rusa en la elección del 2016 que Trump había firmado el documento.Donald Trump Jr., también declaró ante el Congreso que su padre firmó la carta de intención.

