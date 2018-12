El Senado pretende aprobar una propuesta de ley de gasto a corto plazo que podría mantener abiertas las operaciones gubernamentales hasta el 8 de febrero y le negaría los recursos que desea el presidente Trump para construir el muro fronterizo, según anunció este miércoles Mitch McConnell, líder republicano de la mayoría, de Kentucky, publicó The Washington Post.La decisión podría resolver temporalmente el estancamiento sobre las demandas para el financiamiento del muro, Trump amenazó con provocar un cierre parcial del gobierno este fin de semana, el viernes a la media noche, mientras tanto, se están agotando los recursos para el Departamento de Seguridad Interna y un sector grande de otras agencias federales.El senador republicano John Cornyn de Texas, indicó que Trump ha apoyado la propuesta, aunque dijo que el presidente podría cambiar de parecer.Al hablar con los reporteros, la asesora Kellyanne Conway, asesora de la Casa Blanca, comentó que Trump revisaría la ampliación del financiamiento a corto plazo, conocido como “resolución continua” que podría evitar un cierre parcial del gobierno a la media noche del viernes, si los legisladores y Trump no llegaban a un acuerdo sobre una solución más amplia.Aunque con esa solución, Trump podría admitir una derrota en el Congreso, justo antes de que los demócratas tomen el control de la Cámara, e insistió nuevamente este miércoles que el Ejército podría construir el muro, un proyecto que está lleno de complicaciones legales.“De una manera o de otra, vamos a ganar con el muro!”, comentó Trump esta mañana a través de un tweet. En otro, trató de defender su postura y dijo que “debido a la gran escala de criminales e influjo de drogas”, el Ejército tendría la justificación de construir el muro.Justo la semana pasada, Trump les comentó a los líderes demócratas del Congreso que se sentiría “orgulloso” de cerrar el gobierno para obtener los recursos para el muro.Sin embargo, en los últimos días, los demócratas se han mantenido firmes en contra de esa demanda, mientras que los republicanos parece que están cada vez más ansiosos por evitar el cierre parcial de cara a las fiestas navideñas.Durante una aparición matutina en la televisión, Conway insistió en que Trump no había suavizado su postura sobre el muro, pero que la Casa Blanca quiere ver lo que el Congreso va a decidir.“El presidente está dispuesto a hacer lo que sea para lograr la seguridad fronteriza, incluyendo el cierre gubernamental”, dijo.Agregó que aunque el Congreso había trabajado exitosamente con Trump en otros temas, los legisladores parecían distanciarse de la seguridad fronteriza.“Existen otras maneras de que él pueda obtener el dinero”, aseguró Conway. “No va a dar marcha atrás”.Múltiples expertos en el presupuesto han señalado que sería ilegal que Trump tomara dinero del Pentágono y lo desviara para construir el muro. Como mínimo, ese cambio requeriría la aprobación de por lo menos cuatro Comités del Congreso, dos de los cuales estarán controlados por los demócratas en dos semanas.Si Trump le ordenara al Ejército que construyera el muro de todas maneras, los demócratas o los dueños de las propiedades podrían entablar una demanda y obtendrían una orden judicial para detener la construcción.Trump tampoco ha dado a conocer cómo planea lidiar con las propiedades privadas que se encuentran a lo largo de la frontera en Texas.Si ordena que el Ejército expropie esos terrenos, tendría problemas legales adicionales.

