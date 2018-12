Busca gobierno de Trump desnaturalizar a inmigrantes

La persecución de los ciudadanos naturalizados de Estados Unidos, es una señal que los activistas que están a favor de los inmigrantes temen que sea la siguiente tormenta en la política de inmigración de la era Trump, publicó The New York Times.Durante décadas, el debate sobre la inmigración en Estados Unidos se ha centrado en a quién debería permitírsele entrar al país y a quién se le debe permitir permanecer en él.Aunque en medio de la creciente estridencia de la administración Trump sobre inmigración eso podría estar cambiando.“Siempre nos hemos enfocado en aquellas personas que han hecho algo terrible”, me comentó un abogado del Departamento de Justicia.“Si eso está cambiando y ahora vamos a perseguir a personas que no hicieron nada ni que han causado daño alguno, eso significa que la administración va contra la ciudadanía”.El Programa Segunda Revisión del Departamento de Inmigración y Aduanas, inició durante la administración Obama y es parte del Operativo Janus.Ambos operativos buscan identificar casos en los que personas fueron naturalizadas a pesar de tener órdenes de deportación o existen inquietudes acerca de algún fraude o cargos penales.La Oficina de Litigios de Inmigración, que es la División Civil del Departamento de Justicia, destina la mayoría de sus recursos para defender al gobierno federal en cuestiones de inmigración ante la corte, es el centro neurálgico de las acciones de desnaturalización en ese Departamento.Del 2004 al 2016, los casos de desnaturalización manejados por esa oficina y por la procuraduría de Estados Unidos han promediado 46 cada año. En los dos últimos años, la fiscalía ha presentado casi el doble de casos.En julio del 2017, el Departamento de Justicia empezó a dar señales --- silenciosamente al principio, a través del boletín de la Oficina de Litigios de Inmigración --- que la “desnaturalización civil jugará un rol prominente para asegurar la integridad de nuestro sistema de inmigración”.“A medida que el Departamento está renovando su compromiso con la aplicación de las leyes de inmigración”, dice el boletín, “el presidente ha girado instrucciones a todos los departamentos y agencias ejecutivas que empleen todos los medios legales para aplicar las leyes de inmigración en Estados Unidos”.El pasado mes de enero, el Departamento de Justicia anunció que la primera condena por fraude por desnaturalización provino del Operativo Janus, que junto con la Segunda Revisión está inspeccionando los casos de 315 mil inmigrantes en los que se tienen dudas y sus huellas no están en el sistema digital del gobierno.Algunas de esas personas podrían haberse convertido en ciudadanos utilizando identidades falsas.Al final de la administración Obama, el Departamento de Seguridad Interna planeaba referir 120 casos al Departamento de Justicia para que enfrentaran cargos penales.Ahora, al anunciar su primera desnaturalización, la administración Trump comentó a través de un boletín de prensa que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos planea llevar a cabo una expansión: la agencia va a referir 1 mil 600 personas al Departamento de Justicia para fincarles cargos.Cuando el exprocurador general Jeff Sessions estuvo a cargo, emitió un plan estratégico para todo el Departamento de Justicia, enlistando la desnaturalización entre los “objetivos estratégicos” para los próximos cinco años.

