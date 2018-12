Da EU visas de residencia a narcos a cambio de hundir a 'El Chapo'

Los Ángeles.- Las extrañas visas S que otorga el gobierno de Estados Unidos a criminales y asesinos para que testifiquen en el juicio contra Joaquín "El Chapo" Guzmán y otros narcotraficantes se convierten en un salvoconducto para su estancia legal en el país, afirmó hoy el diario Los Angeles Times.Las visas S son otorgadas a narcotraficantes que, como en el caso que se desarrolla en la corte federal de Nueva York, son el premio final para aquellos que, a pesar de haber asesinado a cientos o traficado toneladas de drogas, testifican en contra del procesado.El más importante diario en el oeste de Estados Unidos advirtió que aunque son contadas las visas S que se otorgan cada año, en muchos de los casos esos criminales, narcotraficantes y asesinos podrán obtener la residencia legal y más adelante hasta convertirse en ciudadanos estadunidenses.Mientras que el presidente Donald Trump, siendo candidato advirtió que solo venían de México a Estados Unidos criminales, violadores y asesinos, si esos criminales aceptan testificar contra un narcotraficante y hasta aceptan haber cometido múltiples delitos, reciben ahora ese ingreso legal al país por cooperar como testigo."Eso está provocando que cuando testifican hasta añaden más información para hacerlo más espectacular o más impactante para congraciarse con los fiscales y que de esta forma reciban en garantía y en premio la visa S”, anotó el periódico.Jorge Cifuentes y los otros narcotraficantes que se convirtieron en testigos en el juicio en curso contra "El Chapo" tienen mucho que ganar al cooperar con el gobierno de Estados Unidos y declarar en contra del capo mexicano, afirmó el rotativo.Pero el premio más codiciado, además de que no podrá ser acusado de otros delitos pasados, es la visa S, que otorga estatus legal temporal a terroristas condenados y narcotraficantes y sus familias, y los coloca en el camino hacia las tarjetas verdes y, eventualmente, a la ciudadanía estadunidense.Pero la visa S también permanece envuelta en misterio. Los cooperadores usualmente deben tomar en cuenta a los fiscales y otras autoridades policiales, aunque los abogados de inmigración dicen que esas promesas a menudo no se materializan, apuntó la nota periodística.Las visas S son tan raras que en los foros en línea de los abogados de inmigración se las conoce habitualmente como “unicornios”."Todo el mundo sabe de ellas, todos han oído hablar de ellas, pero nadie ha visto una", dijo Ahmed Hassan, un abogado de inmigración con sede en Washington que ha representado a clientes en varias peticiones de visas S pero que nunca ha tenido éxito. "El esquivo unicornio se me escapó", dijo.Sólo 250 visas S están disponibles anualmente y solamente unas pocas son emitidas alguna vez. Sin embargo, los funcionarios no pudieron proporcionar estadísticas, subrayó Los Angeles Times.

