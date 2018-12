After 7hrs, I can now confirm:







Maria Meza & her kids — featured in this @Reuters image fleeing tear gas at the border last month — just filed for asylum.







They’re on American soil.@RepBarragan & I are still here observing conditions on the ground. #RefugeesWelcome @fams2gether pic.twitter.com/t8cEDRtGIQ



— Rep. Jimmy Gomez (@RepJimmyGomez) 18 de diciembre de 2018