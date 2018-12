Aplaza en EU juicio contra exgobernador de Tamaulipas

Ciudad de México— Una Corte federal de Brownsville, Texas, aplazó hasta septiembre de 2019 el juicio contra el ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien enfrenta once cargos penales por delincuencia organizada, conspiración para importar cocaína, lavado de dinero, y diversas modalidades de fraude bancario y declaraciones falsas a instituciones financieras.La Jueza Hilda G. Tagle, de la Corte de Distrito para el Sur de Texas, cambió el 13 de diciembre, por segunda vez, las fechas para el juicio contra Yarrington, que por petición de Fiscalía y defensa ha sido clasificado como "complejo".El propio Yarrington, de 61 años de edad, fue el que solicitó en audiencia ante la jueza el aplazamiento, al cual la Fiscalía no se opuso.Las mociones finales de las partes y el descubrimiento probatorio tendrán que realizarse entre mayo y julio, mientras que la selección de jurados quedo agendada para el 16 de septiembre.Como ha ocurrido desde hace meses en este caso, el aplazamiento fue precedido de varias actuaciones y resoluciones que la Corte ha mantenido bajo reserva.Es probable que, en los meses siguientes, Fiscalía y defensa intentarán negociar un acuerdo de culpabilidad para que el caso no llegue al juicio con jurado, práctica que es habitual en el sistema penal estadounidense, y también son previsibles nuevos aplazamientos del juicio.Cuando se clasificó el caso como complejo, la Fiscalía argumentó que involucra al menos 15 mil documentos digitales con más de 100 mil páginas que tendrán que ser revisados por la defensa, además de materiales gráficos, objetos obtenidos al ejecutar órdenes de cateo y reportes de agencias como el Servicio Interno de Recaudación (IRS), la agencia antinarcóticos DEA y el Departamento de Seguridad Interna."Se anticipa que se requerirá el testimonio de numerosas personas, algunas residentes en otros países, y se estima que el juicio tendrá cuatro semanas de duración", agregó el Fiscal Ryan K. Patrick, quien recordó que también se busca decomisar a Yarrington bienes por 200 millones de dólares.El ex Mandatario tamaulipeco fue extraditado a Estados Unidos el 20 de abril de 2018, luego de pasar un año preso en Italia donde fue detenido, y casi cinco años en calidad de prófugo, desde que la Corte de Brownsville ordenó detenerlo en mayo de 2012.

