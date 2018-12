Exigen solicitantes de asilo en EU ser atendidos

Tijuana.- Varios solicitantes de asilo acompañados por dos legisladores estadounidenses aguardaron horas en territorio de Estados Unidos mientras exigían que sus peticiones fueran procesadas de inmediato, desafiando una política de Washington de hacer esperar a la gente en México si se carece de la capacidad para agilizar los trámites.Los 21 hondureños que solicitan asilo acamparon en territorio estadounidense en el puerto de ingreso Mesa de Otay en San Diego, con la frontera que separa a Estados Unidos de México hacia el sur y las casetas de inspección estadounidenses hacia el norte, dijo Nicole Ramos, abogada de Al Otro Lado, una organización de servicios legales que apoya a los migrantes. La gente que camina hacia los inspectores suele no ver el marcador oficial de la frontera.Para el lunes por la noche, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) accedió a procesar los casos de ocho niños sin acompañante, una madre con cinco hijos y un hombre, señaló Ramos. Pero una familia de cinco integrantes y un hombre seguían aguardando en el pequeño espacio en territorio estadounidense, respaldados por la presencia de los representantes demócratas Nanette Barragan y Jimmy Gomez."El argumento de ellos es que no tienen capacidad", respondió Ramos ante la pregunta de un reportero."¿Y cómo es que el gobierno americano que es el más poderoso en el mundo, uno de los más ricos, no tiene capacidad para procesar refugiados? ¿Cómo no podemos poner más espacio para procesar refugiados con la dignidad que todos los humanos merecen?", agregó.

