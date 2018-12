Estados Unidos— A tres días del vencimiento del plazo para un acuerdo presupuestal que impida el cierre del gobierno federal estadunidense, la oposición demócrata rechazó hoy un plan de los republicanos para otorgar mil millones de dólares al presidente Donald Trump para el muro fronterizo.El líder de los demócratas en el Senado, Charles Schumer, reveló que el líder de los republicanos Mitch McConnell le presentó en privado un plan que incluía mil 600 millones de dólares para seguridad fronteriza, más mil millones de dólares para el muro."Después de la reunión, hablé con la líder (de la cámara baja, Nancy) Pelosi, y llamé al líder McConnell y le dije que no aceptaríamos sus mil millones de dólares de fondos ilícitos y que nuestras ofertas para financiar al gobierno siguen siendo las mismas”, dijo Schumer.Los líderes demócratas propusieron dos opciones: un plan presupuestal que incluye un año de financiamiento para el Departamento de Seguridad interna o un plan temporal de gastos para las agencias que tienen su presupuesto pendiente, sin fondos para el muro fronterizo."Déjenme ser claro: la oferta de los republicanos no pasaría ninguna de las dos Cámaras. Nosotros los demócratas hemos hecho dos ofertas razonables que podrían ganar apoyo bipartidista abrumador en la Cámara baja y en el Senado“, insistió Schumer.A menos que la Casa blanca y el Congreso lleguen a un arreglo en torno al presupuesto de seguridad interna, incluidos los cinco mil millones de dólares para el muro solicitados por el presidente Donald Trump, una porción del gobierno federal quedará paralizada la medianoche del viernes.Trump amenazó la semana pasada a los lideres demócratas con paralizar a la burocracia si no aprueban los primeros cinco mil millones de dólares para el muro.Sin embargo, en la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, sugirió este martes que el presidente podría capitular en sus demandas y buscar los fondos para el muro de los presupuestos internos de agencias federales, como el Departamento de Defensa.El líder de los republicanos en el Senado Mitch McConnell ha declarado que no apoya un cierre del gobierno, pero Trump sostuvo que él asumirá la responsabilidad del cierre del gobierno en caso de que no reciba los fondos antes que expire el arreglo temporal de gasto el 21 de diciembre.

