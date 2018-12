Washington— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a pedir a la Reserva Federal que no cometa "otro error", horas antes de que el banco central inicie una reunión de dos días tras cual se anticipa que eleve la tasa de interés."Espero que la gente de la Reserva Federal lea hoy la editorial del Wall Street Journal antes de cometer otro error", tuiteó el Mandatario este martes."Además, no permitan que el mercado se vuelva más ilíquido de lo que ya es. Sientan el mercado, no se guíen solo por números sin sentido. ¡Buena suerte!"En un artículo titulado "Es tiempo para una pausa de la Fed", el Journal instó a la autoridad monetaria a descartar un alza de la tasa por la falta de inflación y una posible desaceleración del crecimiento económico de Estados Unidos.El indicador bursátil Dow Jones Industrial Average cayó más de 500 puntos el lunes y ha bajado un 12 por ciento desde inicios de octubre.El tuit de Trump se suma a otro que publicó el lunes, en el cual arremetió contra la Fed por "siquiera considerar" otro incremento de la tasa de interés y destacó la solidez del dólar y la economía del país.El Comité de Mercado abierto de la Reserva Federal arranca hoy una reunión de dos días en medio de proyecciones de analistas de una inminente alza a la tasa de fondos federales a un nivel de 2.25 a 2.5 por ciento.De confirmarse las proyecciones de los mercados, sería la tasa de fondos federales, que sirve de referente para las tasas de interés comerciales, más alta en alrededor de una década.

