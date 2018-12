Intentó Rusia reclutar 'recursos' a través de redes sociales

Nueva York.- Este lunes se tiene previsto que el Comité de Inteligencia del Senado presente dos reportes en los cuales se describe detalladamente la magnitud de la campaña implementada en las redes sociales por Rusia a efecto de sembrar discordia en Estados Unidos, publicó CNN.CNN obtuvo con anterioridad uno de ellos, realizado por la compañía monitora de desinformación New Knowledge. New Knowledge determinó que los esfuerzos que la Dirección de Investigaciones de Internet llevó a cabo con respaldo gubernamental llegaron más allá del ámbito digital, pues el grupo intentaba regularmente cooptar estadounidenses para que realizaran labores en el mundo real o entregaran datos personales. Varios medios ya habían reportado operativos como éstos, pero en el informe de New Knowledge se incluyen algunos que se no se habían dado a conocer.En cierto caso, en una página dirigida a cristianos, el grupo ofrecía “terapia gratuita a personas con adicción sexual”, descubrió New Knowledge.El servicio falso de terapia pudo haber creado oportunidades para chantajear o manipular a personas que recurrían a él, se indica en el informe.“Reclutar un recurso explotando alguna vulnerabilidad personal… constituye una práctica de espionaje muy antigua”, se lee.New Knowledge descubrió que en el 2017, conforme policías y reporteros empezaban a identificar en la campaña rusa de redes sociales en las dos plataformas que más se empleaban, Facebook y Twitter, “la DII empezó a cambiar a Instagram gran parte de la actividad”.También se determinó que la DII efectuó un esfuerzo sostenido por minar la confianza en los medios masivos estadounidenses, al tiempo de “ensalzar las virtudes de Wikileaks y de Julian Assange”.Asimismo, determinaron los investigadores, había 44 cuentas de Twitter que se hacían pasar por organizaciones de prensa estadounidenses y que habían acumulado más de 600 mil seguidores.New Knowledge señaló a legisladores la probabilidad de que existan más cuentas rusas no detectadas por las empresas de redes sociales.

