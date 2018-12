Washington.- La política en torno al financiamiento de un muro a lo largo de la frontera sur tiene a ambos partidos batallando por mantener con fondos al Gobierno mientras el reloj se encamina a un cese parcial de actividades al terminar la semana, publicó The Wall Street Journal.Con siete proyectos presupuestales por vencerse a las 12:01 am del sábado, en el curso del fin de semana republicanos y funcionarios de la Casa Blanca debatieron una medida a fin de suministrar gastos para dos semanas, lo cual pospondría la pelea hasta el año próximo. Pero se desconoce si la adoptarán, dado que los demócratas tendrán más poder cuando asuman en enero el control de la Cámara Baja. Probablemente los congresistas republicanos sigan las indicaciones del presidente Trump, quien no ha dado indicios de estar dispuesto a una ampliación a corto plazo.Los demócratas señalaron asimismo que los alardes hechos la semana pasada por Trump en la Casa Blanca de que se sentiría “orgulloso” de suspender actividades gubernamentales debido a los fondos para el muro lo responsabilizaban políticamente sólo a él en caso de cierre.El domingo, ambos bandos dejaron claro ver margen escaso para hacer concesiones sobre el muro, si bien la dinámica podría cambiar conforme se acerca el plazo.“El presidente Trump debe comprender que en el Congreso y el Senado no hay votos suficientes para el muro. No va a conseguir de ninguna manera el muro”, dijo el domingo en NBC el senador Chuck Schumer, el líder demócrata del Senado. “Todo lo que va a conseguir, con su berrinche, es un cese de actividades. El muro no lo conseguirá”.Las iniciativas presupuestales necesitan 60 votos para superar los obstáculos de procedimiento en el Senado, donde actualmente los republicanos tienen 51 escaños.El asesor de la Casa Blanca Stephen Miller informó que el presidente se encuentra listo para suspender labores gubernamentales en caso de que los demócratas se rehúsen a ceder en lo referente al dinero.Se ha notificado a las dependencias federales para que empiecen a planear el cese de actividades, aunque el domingo un funcionario de la Casa Blanca enfatizó que dicha medida constituye algo normal en el caso potencial de agotarse los fondos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.