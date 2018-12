Ciudad Juárez— Meses después de que Donald Trump asumiera la Presidencia, equipos rusos, dedicados a tareas de desinformación, encauzaron sus esfuerzos en un nuevo objetivo: el Fiscal especial Robert Mueller, según dijo el diario estadounidense The Washington Post de acuerdo sobre informes preparados para el Comité de Justicia del Senado de Estados Unidos.Los operativos rusos contra Mueller se dispararon a través de cuentas falsas en Facebook, Twitter y otros sitios que difundieron información falsa acerca que actos de corrupción que involucraban al exdirector del FBI y que las acusaciones de interferencia rusa en las elecciones de 2016 eran una conspiración.Una publicación en Instagram, que surgió como un arma especialmente potente en el arsenal de las redes sociales rusas, afirmó que Mueller había trabajado en el pasado con grupos islámicos radicales.Estas tácticas mostraron cómo los equipos rusos se extendían a través de las plataformas de redes sociales en una astuta operación de influencia en Internet dirigida directamente a los votantes estadounidenses.El esfuerzo comenzó antes de lo que se preveía, duró más tiempo, y dependía de las fortalezas de diferentes sitios para manipular distintos sectores del electorado, de acuerdo con un par de nuevos informes preparados para el Comité de Inteligencia del Senado y hechos públicos este lunes.Uno de los informes, escrito por el Proyecto de Propaganda Computacional de la Universidad de Oxford y la firma de análisis de redes Graphika, fue liberado el domingo y los fragmentos más relevantes publicados por el Washington Post este domingo. El otro estudio fue realizado por la firma de investigación en redes sociales New Knowledge, Columbia University y Canfield Research.En conjunto, los informes describen la campaña rusa con una perspectiva y detalles no disponibles antes. Los investigadores analizaron más de 10 millones de publicaciones y mensajes en cada una de las principales plataformas de redes sociales para comprender cómo los rusos utilizaron la tecnología estadounidense para construir una gran máquina de desinformación en línea, con cada pieza desempeñando un papel designado mientras apoyan a los demás con enlaces y otras conexiones.Los informes también resaltan la dificultad de vencer la desinformación rusa, ya que los agentes se movieron fácilmente de una plataforma a otra, haciendo que el proceso de detección y eliminación de publicaciones engañosas sea imposible de gestionar por parte de cualquier empresa.Twitter golpeó a las élites políticas y periodísticas. Facebook y sus herramientas de orientación publicitaria dividieron al electorado en segmentos demográficos e ideológicos propicios para la manipulación, con un enfoque particular en dinamizar a los conservadores y reprimir a los afroamericanos, quienes tradicionalmente tienen más probabilidades de votar por los demócratas.YouTube proporcionó una biblioteca en línea gratuita de más de mil 100 videos de desinformación. PayPal ayudó a recaudar dinero y a mover mercancías de temática política diseñadas por los equipos rusos, como camisetas con la leyenda "Yo apoyo a la aplicación de la ley americana". Tumblr, Medium, Vine, Reddit y varios sitios web también tuvieron papeles significativos."Esperamos que estos informes brinden claridad tanto al pueblo estadounidense como a los responsables políticos, y aclaren el alcance de la operación y el juego largo que se está jugando", dijo Renee DiResta, directora de investigación de New Knowledge.Investigadores de redes sociales dijeron que el uso de estos sitios y servicios como armas resalta el desafío cada vez mayor que enfrentan al combatir las tácticas cada vez más sofisticadas de Rusia y otros malhechores extranjeros en línea."Algunas de las plataformas que no tienen tanto tráfico, pero que aún tienen comunidades altamente comprometidas, son las más vulnerables a un desafío como la desinformación", dijo Graham Brookie, jefe del Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council."No tienen los recursos para dedicarse a hacer que sus plataformas sean más resistentes".Una inesperada estrella de los nuevos informes del lunes fue la filial de Facebook para compartir fotos Instagram. A lo largo de los años de la campaña de desinformación, Instagram generó respuestas en una escala más allá de las demás: con 187 millones de comentarios, "me gusta" y otras reacciones de los usuarios, más que Twitter y Facebook juntos.Pero había sido el menos analizado de las plataformas principales antes de esta semana, ya que los legisladores, investigadores y periodistas se centraron más en Facebook, Twitter y Google.Los investigadores encontraron que el uso de Instagram por los rusos se duplicó con creces en los primeros seis meses después de la elección de Trump. También ofreció acceso a un grupo demográfico más joven y proporcionó una reacción de "me gusta" en un formato simple y atractivo."El atractivo de Instagram es que es donde los niños son, y eso parece ser donde fueron los rusos ", dijo Philip N. Howard, jefe del grupo de investigación de Oxford.En el informe anclado por New Knowledge encontró que los rusos publicaron en Instagram 116 mil veces, casi el doble de veces que lo hicieron en Facebook, como se documenta en el informe. Los mensajes más populares elogiaron la cultura y los logros afroamericanos, pero los rusos también apuntaron a esta comunidad por mensajes de supresión de votantes en múltiples plataformas, instando a boicots a la elección o difundiendo información falsa sobre cómo votar.La Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color convocó este lunes a un boicot de Facebook de una semana de duración a partir del martes, diciendo que las prácticas comerciales de la compañía, y la difusión de representaciones falsas de la comunidad afroamericana en su sitio, deberían impulsar aún más investigación del Congreso.A través de un comunicado, Facebook señaló que ha progresado en sus esfuerzos para ayudar a prevenir la interferencia en nuestras plataformas durante las elecciones, fortaleció sus políticas contra la supresión de votantes en los comicios intermedios de 2018 y financió una investigación independiente sobre el impacto de las redes sociales en la democracia.Reddit y Medium no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Tumblr señaló una publicación de blog en noviembre, en la que se decía que la compañía eliminó la desinformación relacionada con Rusia antes de las elecciones de 2018. PayPal argumentó que trabaja para combatir y prevenir el uso ilícito de nuestros servicios. Twitter afirmó que ha realizado avances significativos desde 2016 para contrarrestar la manipulación del servicio.Robert Mueller fue nombrado en mayo de 2017 como fiscal especial para investigar las acusaciones de interferencia rusa en la campaña de Trump. Bajo sus nuevas funciones, presentó cargos contra la Agencia de Investigación de Internet con sede en San Petersburgo, una granja de trolls vinculada al Kremlin detrás de la campaña de desinformación, y a otros afiliados a la operación.Un equipo de investigación de la Universidad de Clemson, no afiliado a ninguno de los informes publicados este lunes, descubrió que los rusos hicieron publicaciones sobre Mueller en Twitter más de 5 mil veces, incluidos los retuits publicados por otros. Algunos pidieron su despido, mientras que otros se burlaron de él como incompetente y otros hicieron campaña para el final de su "investigación falsa".El informe de New Knowledge destacó el enfoque en Mueller y despidió al director del FBI, James Comey, a quien retrataron falsamente como un policía sucio.Los investigadores encontraron que los operativos rusos a menudo difunden chistes para socavar las investigaciones sobre la campaña de desinformación.Poco después de las elecciones de 2016, los agentes rusos también comenzaron a burlarse del presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, por decir que las redes sociales no tuvieron un impacto en la victoria de Trump, una afirmación por la que luego se disculpó.En el Capitolio, los principales demócratas dijeron este lunes que los informes del Senado subrayaron la necesidad de estudiar los medios sociales y considerar nuevas regulaciones para evitar que Rusia y otros actores extranjeros manipulen la democracia estadounidense en elecciones futuras."Creo que todas las plataformas siguen siendo muy vulnerables, y no tengo la confianza de que las empresas hayan invertido los recursos y el poder humano necesario para abordar el alcance del problema", senador electo por California, Adam B. Schiff, será el próximo presidente demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara.En particular, Schiff describió las revelaciones sobre Instagram como sorprendentes, en contradicción con los datos y testimonios que Facebook proporcionó previamente al comité."Si Facebook no lo sabía, es un problema. Si lo sabían y no compartían esa información, ese es un problema completamente diferente".El senador Richard Burr, actual presidente del Comité, pidió a los investigadores que analizaran los datos de las compañías de tecnología, dijo que los hallazgos muestran cuán agresivamente Rusia trató de dividir a los estadounidenses por raza, religión e ideología.Todos los demás legisladores del Partido Republicano en el Comité de Inteligencia del Senado declinaron hacer comentarios o no respondieron.Los ejecutivos de Facebook apenas discutieron el papel de Instagram cuando testificaron ante el Congreso a fines del año pasado sobre la intromisión rusa. En ese momento, la compañía dijo que la campaña rusa llegó a 126 millones de personas en Facebook y 20 millones en Instagram.