Bomberos en Texas rescataron a más de 100 serpientes de una casa en llamas, según publicó el sitio de noticias CCN en Español.Para muchas personas, la idea de agarrar una pitón o una boa constrictora es espantosa. Pero para algunos bomberos en Texas, ninguna víctima es demasiado aterradora ni demasiado escamosa como para rescatarla.Este fin de semana, los bomberos de Caney Creek en Roscoe, un suburbio de Houston, respondieron a una emergencia por fuego en una casa que fue provocado por un árbol de Navidad que se quedó con las luces encendidas. Cuando los bomberos entraron a la casa encontraron más de 100 serpientes y lagartos, dijo a CNN el jefe de bomberos Raymond Flannelly."No estoy seguro de cuántos lagartos encontramos, pero las serpientes eran lo suficientemente largas como para provocar un paro cardíaco a cualquiera arrastrándose en una casa llena de humo", dijo. Flannelly agregó que ninguna de las serpientes era venenosa.Los reptiles que, —según la afiliada de CNN, KTRK, incluían varias pitones y boas constrictoras de entre 1.5 y 1.8 metros de largo— estaban en cajones de cristal pero aún necesitaban ser llevadas fuera de la vivienda. Con la ayuda de los dueños de la casa, los bomberos transportaron a las serpientes a un sitio seguro."Un perro o un gato, eso es una cosa", dijo el teniente Bobby Matthews, de los bomberos de Caney Creek, a KTRK. "Pero una serpiente, ese es un animal totalmente diferente"."¡Las cosas con las que los bomberos tienen que lidiar aunque no quieran!", dijeron los bomberos de Caney Creek en Facebook.La casa sufrió daños severos y la familia perdió gran parte de sus propiedades, pero ellos están felices de que los bomberos pudieron rescatar a sus mascotas, dijo Flannelly a CNN."El dueño no quería dar mucha información de por qué tenía tantas serpientes. De hecho, nos dijeron que a las serpientes no les gustan las personas en uniforme", añadió Flannelly. "Pero como bomberos, haremos lo que sea para ayudar a todos".Varios de los reptiles murieron en el incendio, pero los que fueron rescatados fueron transferidos a una instalación local y se espera que estén bien, reportó KTRK.

