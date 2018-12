Retira Prada del mercado producto 'racista'

La lujosa casa de modas Prada retiró sus productos después que algunos objetos que se exhibían en los escaparates de una tienda en Manhattan fueran considerados como una representación de personas con los rostros pintados de negro, informó el sitio de noticias CNN.Otto Toto, uno de los llaveros coleccionables de la serie Pradamalia, es el diseño inspirado en los monos que incitó las críticas y que fue retirado el viernes del mercado. Con un cuerpo de madera oscura y labios rojos de gran tamaño, el personaje, especialmente los que se encuentran en el escaparate de la tienda SoHo de Prada, se parece demasiado a una figura racista de Sambo para el gusto de muchos consumidores.El jueves, la abogada Chinyere Ezie, especializada en Derechos Civiles que tiene su sede en Nueva York, detectó por casualidad los productos en la tienda Prada en el Distrito Comercial Soho de Manhattan después de haber regresado recientemente de una conferencia en Washington.Mientras estuvo en la capital del país, visitó el Museo Nacional Smithsonian de Historia y Cultura Afroamericana. Publicó en Facebook que se impactó al ver que los objetos se parecían a las imágenes que vio en una exhibición de maquillaje teatral en el museo y que esos productos le provocaron “coraje”.Prada comentó a través de un comunicado que emitió el viernes que los productos Pradamalia muestran “creaturas imaginarias y que no pretenden hacer ninguna referencia al mundo real y ciertamente no son rostros pintados de negro”.“El Grupo Prada nunca ha tenido la intención de ofender a nadie y aborrecemos todas las formas de racismo y de demostraciones racistas. Por lo tanto, retiraremos las imágenes en cuestión de la exhibición y circulación”, se lee en el comunicado.Ezie le comentó a la televisora WABC, filial de CNN, que siente que la respuesta de Prada constituyó “las mismas excusas irrisorias que hemos escuchado a través de la historia acerca de esas imágenes racistas”.“Prada es una empresa multinacional y multibillonaria y puede llevar a cabo sus propias investigaciones acerca de lo que esas dolorosas imágenes significan. No hubo ninguna duda y ninguna ambigüedad”.

