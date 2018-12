Washington— Semanas de devastadoras revelaciones legales han dejado la carrera política de Donald Trump bajo una nube de criminalidad, y su vida, presidencia e imperio empresarial bajo ataque de unos implacables fiscales en múltiples frentes, publicó CNN a través de su portal de noticias.Días de documentos entregados en la corte, testigos que se han volteado, revelaciones dañinas y audiencias para dictar sentencias durante el mes pasado han asestado golpes que al parecer exponen a Trump y a sus colaboradores clave a un profundo peligro legal y político.Por ponerlo de una manera sencilla, la campaña, transición, comité inaugural y la presidencia de Trump están actualmente bajo una investigación penal.Sus negocios --- la Organización Trump y la extinta Fundación Trump para obras de caridad también está siendo investigada. La Universidad Trump también ha sido considerada como un fraude.El mismo presidente ha sido señalado indirectamente por la fiscalía de Nueva York por los intentos criminales que hizo su propio Departamento de Justicia para trastocar las leyes de financiamiento de las campañas.También existe una demanda civil presentada por Estados gobernados por demócratas que aseguran que el rechazo de Trump para dejar totalmente a un lado sus negocios significa que está utilizando su puesto para lucrar con tratos para su cadena de hoteles, lo cual contraviene la Constitución.Las muchas capas de investigaciones están a punto de ser más exhaustivas, ya que múltiples comités de la nueva Cámara demócrata van a lanzar el próximo año una revisión de las finanzas personales de Trump, su operación política y la Casa Blanca.Su ex presidente de campaña, Paul Manafort, está en la cárcel. Su ex abogado y el que “arreglaba sus asuntos”, Michael Cohen va a estar tras las rejas el próximo año. Su vicepresidente de campaña Rick Gates confesó haber cometido un delito grave. George Papadopoulos, ex miembro del Consejo de Asesoría de Política Exterior, acaba de salir de la cárcel después de haber cambiado de parecer respecto a su jefe. Su ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, sólo podría evitar ir a prisión si acude a su ex jefe.Siguen girando las dudas alrededor del asesor político de Trump, Roger Stone, entre otras cosas por lo que sabía cuando ocurrió lo de WikiLeaks y los correos electrónicos. Incluso, las personas más cercanas a Trump, como su hijo Donald y su yerno Jared Kushner no están seguros de haberse librado de todo eso, aunque el presidente ha profesado su inocencia y le ha restado importancia a la investigación de Mueller.El rastro de deshonestidad y engaños es evidente aun antes de que Mueller haya dado a conocer lo que finalmente podrían ser sus hallazgos más explosivos --- si encontró evidencia de que la campaña del presidente colaboró con Rusia y si él obstruyó la justicia al despedir al ex jefe del FBI, James Comey, en su intento por obstaculizar a Mueller.La evaluación completa sobre la profundidad del predicamento político y legal Trump se va a aclarar el próximo año.Aunque el presidente ya expresó su preocupación de que pueda ser destituido, de acuerdo a un reporte de CNN.

