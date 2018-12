Nueva York.- La fiscalía especial rechazó este viernes la sugerencia que hizo Michael T. Flynn, el exasesor de Seguridad Nacional del presidente Trump, de que fue forzado a mentir el año pasado a los agentes del FBI que están investigando la interferencia rusa en la elección y sus vínculos con los colaboradores de Trump.La fiscalía presentó un patrón de mentiras que le dijo Flynn al vicepresidente Mike Pence, a los asesores de alto rango de la Casa Blanca, a los investigadores federales y a los medios de comunicación semanas antes y después de que el presidente asumiera el cargo, además de intentar ocultar la verdad acerca de las comunicaciones que tuvo durante la transición presidencial con Sergey I. Kislyak, el embajador ruso ante Estados Unidos, en ese momento.Ni sus abogados ni Flynn, exdirector de la Agencia de Inteligencia, han explicado por qué le mintió al FBI, un delito grave del que se declaró culpable hace un año.Sin embargo, en un memorándum que enviaron en esta semana solicitando indulgencia, sus abogados revelaron detalles de la entrevista que provocó una teoría infundada acerca del comportamiento de Flynn durante el interrogatorio, ya que indicaron que no entendió que estaba siendo investigado formalmente.También culparon al FBI de no informarle a Flynn con anticipación de que mentirles a los agentes es ilegal --- un argumento que la fiscalía rechazó.“Un asesor de Seguridad Nacional, ex jefe de la Agencia de Inteligencia, teniente general retirado y veterano de las Fuerzas Armadas a las que sirvió durante 33 años sabe perfectamente que no debe mentirles a los agentes federales”, escribieron los agentes del fiscal especial Robert S. Mueller III en los documentos de la corte.“Él no necesita que alguien le advierta que es un delito mentirles a los agentes federales y sabe la importancia de decirles la verdad”.La indulgencia para Flynn no está asegurada después que la fiscalía de Mueller recomendó la semana pasada que él no debería ser encarcelado, tomando en cuenta que está colaborando en la investigación y en otras más, así como también, por su largo servicio militar.Su decisión de atacar al FBI parece ser una estrategia para buscar el perdón de Trump, cuyo ex abogado mencionó el año pasado la posibilidad de contratarle un abogado defensor a Flynn.Por su parte, el presidente lo defendió en Twitter y en una entrevista que concedió a Fox News: “Ellos lo convencieron para que mintiera y él llegó a un tipo de acuerdo”.Eso contradice la narrativa de la fiscalía que fue descrita en los documentos de la corte, respecto a que la inteligencia estadounidense obtuvo las conversaciones que tuvo Flynn con el embajador ruso.