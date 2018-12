Estuvo Trump en reunión sobre sobornos a cambio de silencio

Washington— Donald Trump asistió a una reunión en agosto de 2015 que los fiscales consideraron fundamental en un plan criminal para violar las leyes de financiación de campaña para ayudar al propio Trump a ganar la presidencia, según una fuente familiarizada con el tema., informó CNN.De acuerdo con los documentos judiciales, a Trump se le unieron Michael Cohen, que era su abogado en ese momento, y David Pecker, presidente de American Media Inc. (AMI), empresa matriz de la revista National Enquirer.Durante la reunión, el grupo discutió un plan para proteger a Trump de las historias potencialmente dañinas. Los fiscales dicen que esto significaba donaciones ilegales a la campaña de Trump.La asistencia de Trump fue reportada por primera vez por The Wall Street Journal en un artículo publicado en noviembre. La reunión volvió a llamar la atención este miércoles, cuando los fiscales federales anunciaron que acordaron no enjuiciar a AMI por violaciones al financiamiento de campaña a cambio de su cooperación.El periódico informó que Trump le preguntó a Pecker qué podía hacer para ayudar con su campaña presidencial.Los fiscales federales de Manhattan mencionaron la reunión cuando acusaron a Cohen de haber cometido dos infracciones de financiamiento de campaña. Esos delitos se relacionaban con los pagos de dinero a escondidas a dos mujeres que denunciaron relaciones con Trump. Por su parte, Trump ha negado ambos casos.Los fiscales también describieron la reunión en el acuerdo con AMI hecho público el miércoles.Ese documento decía que Cohen, Pecker y "uno o más miembros de la campaña" se reunieron en agosto de 2015. En esa reunión, "Pecker se ofreció a ayudar a lidiar con historias negativas sobre las relaciones del candidato presidencial con mujeres, entre otras cosas, ayudando a la campaña mediante la identificación de dichas historias, para poderlas comprar y evitar su publicación".AMI ahora admite que después de esa reunión, Pecker acordó "mantener a Cohen informado" de las historias negativas sobre Trump. El tabloide jugó un papel importante en la entrega del dinero a cambio de su silencio, a Karen McDougal y Stormy Daniels, en los meses previos a las elecciones de 2016.Pecker y AMI no han sido acusados ​​de ningún delito. Trump niega estar involucrado en el plan, y dijo este jueves que "no hizo nada incorrecto con respecto a las leyes de financiación de campaña". Sin embargo, Cohen se ha declarado culpable de las infracciones financieras de la campaña y de otros siete crímenes no relacionados. Dijo ante el tribunal que los pagos se hicieron por cuenta de Trump, y que el objetivo de los pagos era impedir que las mujeres contaran sus historias antes de las elecciones.

