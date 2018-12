Revelan en juicio a El Chapo compra de coca a las FARC

Nueva York— La faceta de Joaquín “El Chapo” Guzmán como negociador salió a la luz el jueves en la sala de una corte de Brooklyn cuando el jurado escuchó la grabación de una conversación telefónica entre el narcotraficante mexicano y un miembro de la guerrilla colombiana FARC a quien le quería comprar cocaína.“Que la mire primero (la cocaína) y luego le pago las dos toneladas”, se oye a “El Chapo: decirle al guerrillero en tono firme, refiriéndose a que quiere que alguien del Cártel de Sinaloa pruebe la cocaína antes de realizar el pago.La grabación de la conversación de casi 12 minutos ocurrida en mayo de 2010 fue explicada por el exnarcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes, quien está testificando en el juicio a Guzmán. Cifuentes explicó que Guzmán no había quedado satisfecho con la calidad de la cocaína comprada un par de años antes a las ahora desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y quería asegurarse de que esta vez fuera buena antes de pagar.“¿Usted tiene algún numerito, un número de cuenta donde depositarle ese dinero?”, pregunta “El Chapo”.“Pero mientras, mientras, necesito que me haga favor usted de atender un muchacho que cheque las cosas porque pues...Hemos tenido muchos problemas, ha llegado muy bajo y necesitamos que las cosas estén buenas”.Durante la conversación Guzmán propone pagar a la guerrilla dos toneladas de cocaína con dinero en efectivo y dejar en garantía varias propiedades de Cifuentes en Colombia para otras cuatro toneladas. El asunto es serio, dice “El Chapo”.“Aquí no hay ninguna mentira”, se oye decir a Guzmán.“Lo que podamos colaborar pues yo le colaboro”, dice el miembro de las FARC.Cifuentes testificó que esa negociación finalmente no resultó en una compra y envío de cocaína, aunque no especificó por qué.“El Chapo”, uno de los narcotraficantes más conocidos, se ha declarado inocente de acumular una fortuna a través del tráfico de drogas.

