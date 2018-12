Nombra Trump jefe de despacho

Washington— El presidente Donald Trump nombró ayer al director de presupuesto Mick Mulvaney como su próximo jefe de despacho, poniendo fin a una enredada búsqueda en la que varios prospectos declinaron.Trump anunció en un tuit que Mulvaney “será el jefe de despacho interino de la Casa Blanca, en sustitución del general John Kelly, que sirvió a nuestro país con distinción”.“Mick ha efectuado un trabajo sobresaliente en el gobierno”, tuiteó Trump. “¡Espero trabajar con él en este nuevo cargo mientras continuamos haciendo a Estados Unidos grande otra vez! John continuará en el puesto hasta finales de año. ¡Es un gran patriota y quiero agradecerle personalmente su servicio!”Pese a la palabra “interino”, Mulvaney no tendrá un período limitado en el cargo, según un alto funcionario de la Casa Blanca que solicitó el anonimato para hacer declaraciones sobre asuntos de personal. El cargo no requiere ratificación legislativa.Mulvaney, que será el tercer jefe de despacho de Trump, asumirá ahora su tercer puesto en el gobierno: Es titular de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca y había dirigido simultáneamente la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor.Mulvaney, exrepresentante legislativo del movimiento Tea Party, formó parte de una facción de la derecha más conservadora que presionó a los líderes republicanos para que libraran una confrontación en torno a una paralización parcial del gobierno en 2013, insistiendo en un proyecto de ley de presupuesto público con cláusulas diseñadas para paralizar la ley de salud asequible del presidente Barack Obama.El nombramiento de Mulvoney, de actitud afable y hablar rápido, se efectuó pocas horas después de que otro candidato, el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, se descartara para el cargo. En un comunicado, Christie citó motivos familiares, y señaló que le solicitó a Trump que no lo considerara. Christie y Trump conversaron el jueves sobre el puesto, dijo una fuente allegada que pidió guardar el anonimato porque carece de autorización para hablar acerca del tema.La autoexclusión de Christie fue el giro más reciente en la búsqueda del nuevo jefe de despacho de la Casa Blanca después de que el favorito de Trump para sustituir a Kelly declinara el ofrecimiento.Trump dijo el jueves que sopesaba cinco posibilidades. Otros considerados fueron su director adjunto de la campaña de 2016, David Bossie; el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.El asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, que también había sido sujeto de especulaciones, dijo que no estaba interesado. También se había barajado el nombres del secretario de Justicia interino Matthew Whitaker.

