Vence plazo para que EU cumpla demandas de Caravana Migrante

Tijuana— Mentras que diversos grupos de hondureños cruzan el muro fronterizo con Estados Unidos para entregarse a los oficiales de la Border Patrol, el temor de un nuevo cruce masivo de los integrantes de la Caravana Migrante por la frontera renace con el vencimiento del plazo de 72 horas que grupos de centroamericanos dieron a las autoridades consulares estadounidenses para dar respuesta a su pliego petitorio: indemnizarlos o recibirlos en suelo norteamericano, según publica el periódico Excélsior en su versión digital.Este jueves, se registraron nuevos intentos de cruce ilegal hacia Estados Unidos, por parte de hombres, mujeres y hasta menores que literalmente se brincaron la barda tan solo para ser capturados por elementos de la Patrulla Fronteriza.Se trata de intentos de cruce "hormiga" de grupos de familias o de hasta 10 o 20 centroamericanos quienes caen del muro fronterizo para ser capturados por los agentes de la Patrulla Fronteriza que supervisan los trabajos de reforzamiento de la barda divisoria.El pasado martes, dos marchas de ciudadanos hondureños llegaron hasta las instalaciones del consulado de Estados Unidos en Tijuana donde entregaron un pliego petitorio en el que demandaban la agilización de su petición de asilo político o una indemnización de hasta 50 mil dólares por cada migrante para que regrese a su país.En tanto, los primeros solicitantes de asilo ya pisaron territorio estadounidense y luego de dos meses de haber salido de su natal Honduras, ya fueron recibidos por las autoridades migratorias de ese país.Entre los admitidos destacan los casos de Juan Alberto Matheu y su hija Leslie, así como María Cázares y Javier, su hijo. Tanto Leslie como Javier padecen problemas de salud, como síndrome de Down, por lo que podrían acceder al asilo por razones humanitarias.Y es que algunos de los desplazados tienen esperanza en poder recurrir a mecanismos que les permitan recibir el asilo político en Estados Unidos como los que instrumentan diversas organizaciones no gubernamentales.Al respecto, Damaris Nelson, de la organización no gubernamental Physicians for Human Rights, explica que "documentamos situaciones de violación de derechos humanos y utilizamos la medicina y la ciencia y tenemos un programa de casos de asilo. La situación de la frontera nos llamó la atención y venimos para conocer de cerca la situación de los migrantes y ver cómo podemos trabajar y contribuir para mejorar su situación pues las personas están huyendo de sus hogares de sus países para buscar otro futuro".Para aquellos centroamericanos que han optado por quedarse en territorio nacional, se han entregado unas 900 visas humanitarias informó el cónsul de Guatemala, Carlos Rafael Olivas Calderón.

