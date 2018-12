Es el mundo de Beto O’Rourke y todos los otros demócratas están viviendo en él, publicó CNN.Así es la realidad cuando el Partido Demócrata empieza a calentar motores para lo que casi de seguro será el mayor número de aspirantes a la candidatura presidencial en la historia moderna. O’Rourke parece andar por todas partes y, sin duda, es el candidato en el que se mantienen atentos quienes están pensando en la contienda por el 2020.O’Rourke posee lo que todo candidato —demócrata o republicano— desea: energía natural. Despierta emoción dondequiera que vaya —y activistas de toda la base demócrata lo están exhortando a contender.No hay duda de que es la figura del momento. Pero ¿puede convertir eso en una campaña en forma y mantener el impulso durante más de un año?Resulta difícil no poner atención a un candidato que parece haber movido a los activistas demócratas en Iowa, ganado la encuesta de MoveOn.org (lo cual demuestra que tiene cierto arrastre entre los progresistas de las bases) y ha sido elogiado por Obama. No se será particularmente difícil hacerse notar dado que acaba de recaudar casi 80 millones de dólares en su campaña por el Senado. Sin embargo, falta mucho para ganar la candidatura. ¿Nominarán los demócratas a un hombre blanco en el 2020? ¿Puede O’Rourke soportar los reflectores que habrá si se lanza?En nuestra clasificación de los aspirantes demócratas, lo ponemos en la posición número dos debido a que su precandidatura aún no es oficial.Estos son los primeros 10:10. Kirsten Gillibrand, senadora.9. Julián Castro, exalcalde de San Antonio.8. Sherrod Brown, senador.7. Amy Klobuchar, senadora.6. Bernie Sanders, senador.5. Elizabeth Warren, senadora.4. Cory Booker, senador.3. Joe Biden, exvicepresidente.2. Beto O’Rourke, representante.1. Kamala Harris, senadora.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.