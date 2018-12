Washington- Cuando la administración de Trump presentó un plan este año que eventualmente permitiría que los autos emitieran más contaminación, los fabricantes de automóviles, los ganadores obvios de la propuesta, se opusieron. Los cambios, dijeron, iban demasiado lejos incluso para ellos.Pero resulta que había un beneficiario oculto del plan que presionaba por los cambios todo el tiempo: la industria petrolera de la nación.En el Congreso, en Facebook y en las residencias estatales de todo el país, Marathon Petroleum, la refinería más grande del país, trabajó con poderosos grupos de la industria petrolera y una red de política conservadora financiada por el multimillonario industrial Charles G. Koch para ejecutar una campaña furtiva para reducir las normas de emisiones de automóviles , una investigación del New York Times ha encontrado.El principal argumento de la campaña para facilitar significativamente los estándares de eficiencia de combustible (que Estados Unidos está tan inundado de petróleo que ya no tiene que preocuparse por la conservación de la energía) se enfrentó con décadas de política energética y ambiental federal."Con la escasez de petróleo ya no es una preocupación", los estadounidenses deberían tener la opción de elegir los vehículos que mejor se ajusten a sus necesidades, lea el borrador de una carta que Marathon ayudó a circular entre los miembros del Congreso durante el verano. La correspondencia oficial enviada más tarde a los reguladores por más de una docena de legisladores incluyó frases u oraciones de los temas de discusión de la industria, y las reglas propuestas por la administración de Trump incorporan una lógica similar.La industria tenía motivos para instar a que se retrocedieran los estándares de eficiencia de combustible más altos propuestos por el ex presidente Barack Obama. Una cuarta parte del petróleo del mundo se utiliza para impulsar automóviles, y los vehículos menos sedientos significan menores ventas de gasolina.

