Impactan aranceles a industria solar en EU

Nueva York.- La industria solar estadounidense culpó a los aranceles por los retrasos y cancelaciones en importantes proyectos de energía solar.Un estimado de 8 mil millones de dólares en proyectos a escala de servicios públicos fueron cancelados o suspendidos durante cinco años _hasta el 2022_ de acuerdo con un reporte de la Asociación de la Industria de la Energía Solar y Mackenzie Power & Renewables. El reporte dice que 9 mil empleos, la mayoría en construcción e ingeniería, se perdieron o no se crearon debido al tema de los aranceles.En enero, el presidente Donald Trump impuso impuestos de hasta 30% en la mayoría de las celdas solares importadas que se usan para los paneles, con la idea de impulsar el mercado interno. El arancel disminuirá antes de quedar eliminado por completo después de cuatro años.Previo al anuncio se cancelaron varios proyectos porque instaladores, bancos y consumidores de energía desconocían qué tan altos iban a ser los aranceles, de acuerdo con Dan Whitten, vocero de la Asociación de la Industria de la Energía Solar, la cámara principal del sector.``La gente decidió no seguir adelante con los proyectos debido a la incertidumbre".Pero los analistas en Wood Mackenzie están esperando que la mayoría de los proyectos atrasados queden en línea para finales de año.Un 10% de los paneles solares instalados en Estados Unidos se fabrican en el país, dijo Whitten.También se impusieron aranceles en materiales utilizados para tal fin, como acero, aluminio y componentes eléctricos, lo que eleva el costo de montar una granja solar.``La única forma en que somos capaces de entregar proyectos es si somos la alternativa menos costosa a lo que la empresa de servicios está proponiendo para construir ella misma", dijo Bret Sowers, vicepresidente de desarrollo y estrategia en Southern Current, que construye granjas soles principalmente en el sureste de Estados Unidos. ``Cuando suben los aranceles en todo, además de los paneles solares, la industria solar se ve en realidad duramente castigada debido a los componentes que usamos para construir nuestros proyectos".Southern Current canceló o retrasó aproximadamente 130 millones de dólares en proyectos que estaban planeados para 2018 y una cantidad similar en 2019, dijo Sowers. El tipo de paneles que usa Southern Current no se fabrican actualmente en Estados Unidos, agregó.Cypress Creek Renewables canceló o retrasó mil 500 millones de dólares en proyectos que se planificaron de 2018 a 2020 debido a que el mayor costo de los paneles solares dificultó la competencia con otras fuentes de electricidad, informó la empresa.

