Las muertes con armas de fuego en Estados Unidos han alcanzado un nivel récord, indicó CNN.De acuerdo con un nuevo análisis de la base de datos WONDER de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), casi 40 mil personas murieron por armas de fuego en los Estados Unidos el año pasado.Un análisis similar fue realizado por primera vez por el Fondo Educativo para Detener la Violencia con Armas de Fuego, un grupo de defensa de políticas de armas sin fines de lucro.CNN replicó ese análisis y encontró que 39 mil 773 personas murieron por armas de fuego en 2017, lo que representa un aumento de más de 10 mil muertes con respecto a las 28.874 en 1999. La tasa de muertes por arma de fuego por cada 100 mil personas aumentó de 10.3 en 1999 a 12 por cada 100 mil en 2017.Los estadísticos de los CDC confirmaron con CNN el jueves que estas cifras son correctas y muestran que las muertes por arma de fuego han alcanzado un nivel récord desde al menos 1979, que fue el año en que las muertes por arma de fuego comenzaron a codificarse en los datos de mortalidad.El análisis de CNN también mostró que 23 mil 854 personas murieron por suicidio con armas de fuego en 2017, el número más alto en 18 años. Esa es una diferencia de más de 7 mil muertes en comparación con 16 mil 599 muertes por arma de fuego en 1999.La tasa ajustada por edad de muertes por suicidio con arma de fuego aumentó de 6.0 en 1999 a 6.9 en 2017.Las muertes por armas de fuego en los datos incluyen muertes por arma de fuego por homicidio y suicidio, muertes no intencionales, muertes en guerra o intervenciones legales, y muertes que no se han determinado.Cuando los datos se analizan por raza y género, muestran que los hombres blancos representaron 23 mil 927 del total de 39 mil 773 muertes de armas de fuego el año pasado, incluidos los suicidios.En 2017, la tasa ajustada por edad de muertes por suicidio con arma de fuego fue más alta entre los hombres blancos, con 14 por cada 100 mil, en comparación con:2.2 entre las mujeres blancas6.1 entre los hombres negros0.7 entre las mujeres negras3.0 entre los hombres asiáticos0.5 entre las mujeres asiáticas9.3 entre hombres nativos americanos o nativos de Alaska1.4 entre mujeres nativas americanas o nativas de AlaskaEse mismo año, la tasa de muertes por homicidio por arma de fuego ajustada por edad fue la más alta entre los hombres negros, con 33 por cada 100 mil, en comparación con:3.5 entre los hombres blancos1.1 entre mujeres blancas3.5 entre las mujeres negras1.4 entre los hombres asiáticos0.5 entre las mujeres asiáticas4.8 entre hombres indios americanos o nativos de Alaska1.2 entre las mujeres indias americanas o nativas de AlaskaTambién en 2017, la tasa de muertes por arma de fuego ajustada por edad en intervenciones legales o en la guerra fue más alta entre los hombres nativos americanos o nativos de Alaska en 1.1 por cada 100 mil, en comparación con:0.3 entre los hombres blancos0.0 entre las mujeres blancas0.5 entre los hombres negrosLas cifras para todos los demás grupos no fueron confiables o no se registraron.

