Asegura Ecuador que militar mencionado en juicio a 'El Chapo' fue detenido en 2009

Quito.- El Ejército de Ecuador aseguró hoy que el exmilitar mencionado por un testigo en el juicio en Estados Unidos contra el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán fue detenido en 2009 por la Policía en un operativo antinarcóticos, cuando ya no pertenecía a las Fuerzas Armadas, publicó El Universal.En un comunicado, la institución explicó que el exnarcotraficante colombiano Jorge Cifuentes, testigo en el juicio en Nueva York contra El Chapo, mencionó "a Telmo Castro, un exmilitar del Ejército ecuatoriano como 'el hombre al que se le pagó 100 dólares por cada kilo que cruzaba la frontera'".En ese sentido, el organismo castrense calificó de "temerarias" las declaraciones de que el exnarcotraficante "sobornó al Ejército Ecuatoriano" para mover droga desde la frontera entre Colombia y Ecuador.La institución aclaró que en octubre de 2009, Castro fue detenido por la Policía Nacional en la ciudad amazónica de Baeza, en el este de Ecuador, durante un operativo antinarcóticos "cuando transportaba 500 kilos de cocaína en un camión".Dicho camión estaba "disfrazado en similar forma que los vehículos militares, pintado de verde y con logotipos falsos del Ejército para evitar los controles", puntualizó.En el escrito subrayó que Castro "es un exmilitar, quien pidió la disponibilidad en julio de 2009, esto implica que cuando fue detenido ya no pertenecía a la institución".La Justicia ecuatoriana sancionó en su momento a Castro, "tiempo en el cual el Ejército colaboró con las entidades correspondientes, como es su responsabilidad".El comunicado del Ejército finaliza con la aclaración de que sancionará actos como el mencionado "con todo el rigor de la ley, como ha sido hasta el momento".Y para ello "se está fortaleciendo la institucionalidad, que permitirá mantener la disciplina y transparencia del personal militar", indicó.El Chapo es acusado de once cargos de narcotráfico como líder del cártel de Sinaloa, de los que se declaró no culpable.La posible participación de algunos militares y policías ecuatorianos en el tráfico de drogas desde Colombia es motivo de debate en el país desde hace años y resurgió después de la muerte de cuatro militares y cinco civiles en ataques a principios de año de una banda disidente de las FARC, identificada como frente Oliver Sinisterra.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.