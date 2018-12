Proponen en California poner impuestos a mensajes de texto

Los reguladores de California quieren gravar los mensajes de texto para aumentar los fondos para los programas que brindan conectividad a los residentes marginados, publicó CNN.Un nuevo recargo propuesto por la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés) no sería un impuesto por texto, sino una tarifa mensual basada en una factura de celular que incluye cualquier tarifa por servicios de mensajes de texto.La mayoría de los operadores ofrecen una opción de tarifa plana para enviar mensajes de texto y ya cobran una tarifa similar por otros servicios incluidos en la factura, como llamadas telefónicas. La estructura exacta de la carga variaría de un transportista a otro.La comisión votará sobre la medida el 10 de enero de 2019 y se enfrenta a una fuerte oposición por parte de grupos comerciales de la industria como CTIA, que representa a AT&T Mobility, Sprint y T-Mobile. (AT&T es la empresa matriz de CNN.)La propuesta de 52 páginas de la Comisionada de la CPUC, Carla J. Peterman, expone los detalles del plan y dice que el presupuesto del Programa de Propósito Público del estado está aumentando, mientras que el dinero para cubrirlo está disminuyendo. Actualmente la tasa de recargo es inferior al 7%.El plan propuesto podría complicarse con un nuevo fallo de la Comisión Federal de Comunicaciones. El miércoles, la FCC aprobó una nueva regla que clasifica los mensajes de texto como un "servicio de información" como el correo electrónico. Los defensores de la regla dicen que les dará a los operadores la capacidad de tomar medidas contra los mensajes de spam, y los críticos dicen que podría llevar a los operadores a censurar los mensajes.La CTIA argumentó en una presentación legal presentada el miércoles que si los textos son un servicio de información, entonces la CPUC no tiene autoridad sobre ellos y no puede agregar recargos. Afirma que la propuesta iría en contra de la ley federal.El grupo de la industria también dice que la propuesta crearía una inequidad "entre los operadores inalámbricos y otros proveedores de servicios de mensajería", como WhatsApp, iMessage y Skype."Someter el tráfico de mensajes de texto de los proveedores de servicios inalámbricos a recargos que no se pueden aplicar a la mayor parte del tráfico de mensajes y los proveedores de mensajes es ilógico, anticompetitivo y perjudicial para los consumidores", dijo la CTIA en su presentación.A la luz de la decisión de la FCC y otras presentaciones legales presentadas a la CPUC, el grupo podría cambiar su borrador de propuesta antes de la votación el mes próximo.Según la CPUC, los cargos van a varios programas diferentes, incluidos los servicios del 911, el servicio telefónico subsidiado para residentes de bajos ingresos y el equipo para usuarios sordos y con dificultades auditivas.

