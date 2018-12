Providence— A pocos días de ser sentenciado en la investigación de Rusia, el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn no está ocultando su rostro con vergüenza.Las personas cercanas a él le dicen a The Associated Press que a medida que se avecina la posibilidad de prisión, Flynn está relajada y esperanzada, ansiosa por superar la sentencia del martes y seguir adelante. Será el primer funcionario de la administración del presidente Donald Trump en ser sentenciado en el caso.Flynn se ha estado divirtiendo con su vieja pandilla de la escuela secundaria, yendo a la ciudad para ver un concierto de Elton John y ver jugar a los New England Patriots y los Boston Celtics, dicen sus amigos. Personas al azar se acercan a él en público con abrazos, apretones de manos y solicitudes de fotos. Sus partidarios planean reunirse fuera del juzgado el día de su sentencia, y un lucrativo concierto de consultoría podría esperarle.El general retirado de tres estrellas se declaró culpable el año pasado de mentirle al FBI sobre las conversaciones que tuvo con el entonces embajador ruso en los Estados Unidos durante la transición de la Casa Blanca a Trump. En una presentación esta semana, sus abogados destacaron el largo y distinguido servicio militar de Flynn y la amplia cooperación con los fiscales al pedirle que lo condenaran a libertad condicional y al servicio comunitario, en lugar de a la prisión.El asesor especial que investigó si la campaña presidencial republicana de Trump en 2016 coordinó con Rusia, dijo que Flynn fue tan útil que tenía derecho a evitar el tiempo tras las rejas, a pesar de que las pautas de sentencia recomiendan hasta seis meses de prisión.A pesar de la amplia cooperación, Flynn no ha sacado nada del vitriolo que Trump ha arrojado a quienes lo han atacado, sobre todo a su ex reparador Michael Cohen. El jueves, el presidente llamó a Flynn una "gran persona".Flynn dio 19 entrevistas a fiscales, cinco de ellas antes de que se declarara culpable, de acuerdo con su declaración. Sus abogados dijeron que entregó miles de documentos, y la oficina del abogado especial dijo que también ayudó en una investigación criminal que aún no han revelado.Si bien los abogados de Flynn reconocieron que había cometido un "error grave en el juicio" y "mostraron una verdadera contrición", tiene un grupo extenso de simpatizantes que creen que es un héroe estadounidense siendo injustamente procesado por su asociación con Trump. La presentación del martes agregó combustible a esa idea.Sus abogados detallaron su entrevista con el FBI, incluyendo que los agentes no le advirtieron de antemano que era un delito mentirle al FBI, y sugirieron que Flynn no debía llevar a un abogado a la reunión.Los miembros de la familia y amigos de Flynn twitearon esta semana que el FBI lo había atrapado, armado o emboscado. Su hijo, Michael Flynn Jr., se quejó de un doble estándar con la demócrata Hillary Clinton porque tenía abogados en su entrevista con el FBI.El jueves, Trump twitteó que el abogado especial le dio a Flynn `` muchas cosas porque estaban avergonzados por la forma en que fue tratado ''.`` Quieren asustar a todo el mundo para que inventen historias que no son ciertas al atraparlos en los errores más pequeños. ¡Triste! '' Escribió Trump.Desde que se fue de la Casa Blanca apenas unas semanas después de la inauguración de Trump, Flynn se mudó a Middletown, Rhode Island, donde él y su esposa, Lori, crecieron y donde tienen una red social profunda.Thomas A. Heaney Jr., un coronel retirado del Ejército que ha sido amigo de Flynn desde que tenían 9 años de edad, dijo que han salido más de una docena de veces en Rhode Island y en otros lugares cuando Flynn ha sido reconocida por personas en la calle.`` En todas las circunstancias que he presenciado, las personas lo apoyan y le expresan esa opinión cuando lo ven. Y están molestos por la forma en que ha sido tratado. Ese es el tema general cada vez ", dijo Heaney a la AP.Flynn ha permanecido mayoritariamente fuera del ojo público desde su declaración de culpabilidad, con apariciones públicas ocasionales frente a audiencias amigas. Lo más cerca que ha llegado a comentar sobre su caso fue en una aparición de campaña para un candidato republicano en última instancia que no tuvo éxito en California a principios de este año, y le dijo a la multitud que no estaba "para quejarse de quién me ha hecho mal o de lo injusto que soy". He sido tratado o lo injusto que ha sido todo el proceso ''.Según el organizador Pasquale Scopelliti, varios simpatizantes que se reunieron en un grupo privado de chat en Twitter planean reunirse frente a la corte federal cuando sea sentenciado. Flynn escribió un prólogo al libro autopublicado de Scopelliti, "America First: The MAGA Manifesto", a principios de este año. Dijo que Flynn no participó en el mitin.Scopelliti dijo que esperan contrarrestar a los detractores de Flynn que esperan que estén gritando "¡Encerrarlo! '' _ Una referencia a la frase de Flynn anti-Clinton` `¡Encerrarla! '' Durante la Convención Nacional Republicana de 2016.`ʻEs nuestro héroe, absolutamente '', dijo Scopelliti.La etiqueta "héroe" desconcierta al senador estadounidense Sheldon Whitehouse, un demócrata de Rhode Island y ex fiscal federal, quien dijo que Flynn cometió un delito grave