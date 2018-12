Washington.- Con ayuda del archivo del Twitter de Donald Trump y las declaraciones públicas del presidente, he aquí cómo pasamos de la promesa de campaña de que México pagaría por el muro fronterizo a la promesa más reciente de cesar actividades gubernamentales pidiendo que los contribuyentes de Estados Unidos cubran los cinco mil millones de dólares que Trump desea para el proyecto, publicó CNN.31 de agosto, 2016: “¡México pagará el muro —al 100 por ciento!”6 de enero, 2017: “¡Los medios deshonestos no reportan que México retribuirá después cualquier dinero que se gaste en el Gran Muro!”23 de abril, 2017: “Los demócratas no quieren que en el muro se empleen fondos presupuestales a pesar de que pondrá alto a las drogas y a los miembros, muy malos, de la mara Salvatrucha”.27 de agosto, 2017: “Siendo México uno de los países con más delincuencia en el mundo, debemos tener EL MURO.18 de enero, 2018: “México pagará el Muro, directa o indirectamente o mediante un reembolso a plazo mayor. México tiene un ridículo superávit de 17 mil millones de dólares con Estados Unidos. El Muro de 20 mil millones no es nada a comparación de lo que México gana con Estados Unido en el TLC”.13 de marzo, 2018: “Si no tenemos un sistema con muro, no vamos a tener país. El Congreso debe financiar el MURO FRONTERIZO y prohibir los subsidios a jurisdicciones tipo santuario que ponen el peligro la seguridad de nuestro país y al pueblo de nuestro país”.13 de marzo, 2018: “Según el Centro para Estudios Inmigratorios, el muro de 18 mil millones de dólares se pagará por sí mismo al restringir la importación de delitos, drogas e inmigrantes ilegales que tienden a usar prestaciones federales…”21 de marzo, 2018: “Ya tenemos los mil 600 millones de dólares para empezar el Muro en la frontera sur, el resto estará disponible”.11 de diciembre, 2018: “Sí, si no conseguimos lo que queremos, de una u otra manera —ya sea a través de ustedes (los legisladores), a través de las fuerzas militares, a través de lo que sea— voy a cesar actividades gubernamentales. Definitivamente”.Si bien sigue deseando que México pague el muro, durante una parte a puerta cerrada de la conversación que sostuvo con los líderes minoritarios del Congreso y el Senado, Trump dijo que México pagará en forma indirecta el muro, contó posteriormente Nancy Pelosi a los demócratas, según CNN.“Dijo, ‘México va a pagar el muro’. Yo dije, ‘no van a pagar el muro’. Él dijo, ‘van a pagar el muro con el dinero que vamos a ganar con el nuevo T-MEC”, señaló la representante minoritaria a los demócratas, de acuerdo con un colaborador. “Yo dije, ‘eso no es un hecho. Voy a salir y decir a la gente que usted cree que México va a pagarlo con dinero que debe canalizarse a nuestra economía”.