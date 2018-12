Washington— El senador republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez solicitaron hoy al presidente estadunidense, Donald Trump, que declare "ilegítimo" al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes del 10 de enero, fecha en la que previsiblemente jurará su cargo hasta 2025."Solicitamos que condene el Gobierno del régimen de Maduro como ilegítimo, y reconozca formalmente a la Asamblea Nacional de Venezuela como la única institución democrática legítima que permanece en el Gobierno nacional", escribieron Rubio y Menéndez en una carta enviada a Trump.El próximo 10 de enero acaba el período presidencial que empezó en 2013 y empieza un nuevo ciclo de seis años, de acuerdo con la Constitución venezolana.Sin embargo, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró que los últimos comicios presidenciales, celebrados en mayo, violaron las condiciones de integridad electoral, por lo que no pueden ser considerados como legítimos.En esa misiva, los senadores criticaron que Maduro "haya alejado a Venezuela del camino de la democracia y la haya acercado al de la dictadura"."Ya es hora de que Estados Unidos reconozca formalmente a la Asamblea Nacional, elegida democráticamente, como la única institución gubernamental legítima que queda en Venezuela", remarcó Rubio.Asimismo, el senador por Florida apuntó que Maduro "ha utilizado tácticas manipuladoras e inconstitucionales para permanecer en el poder en Venezuela, incluyendo las elecciones fraudulentas de mayo del 2018 y la creación de una Asamblea Constituyente ilegítima en julio del 2017".Pese a que numerosos países no reconocen las elecciones del 20 de mayo, en las que no participó el grueso de la oposición y según las cuales Maduro fue reelegido con el 68 % de los votos, el mandatario venezolano dijo hoy que jurará su cargo el próximo 10 de enero para un nuevo período hasta el año 2025.Maduro aseguró que no aceptará "chantaje" diplomático en vista de la posibilidad de que algunos países retiren sus embajadores por considerar ilegítima su reelección."Los Gobiernos que hagan lo que quieran, si se quieren ir de Venezuela con sus embajadores, que se vayan todos, que se vayan. A Venezuela no la va a chantajear nadie", aseveró el líder chavista durante una rueda de prensa hoy en Caracas.La relación entre Estados Unidos y Venezuela se encuentra especialmente enquistada desde que Trump se instaló en la Casa Blanca en enero de 2017 y en agosto de ese mismo año llegó a decir públicamente que no descartaba la "opción militar" para resolver el "muy peligroso lío" que atravesaba entonces Venezuela.

