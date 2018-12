Cerraría Trump el gobierno por seguridad fronteriza

Washington.- En Washington siempre se ha intentado asegurarse de que se responsabilice a alguien más por un cese de actividades gubernamentales. El presidente Trump es el primero en atribuirse uno él mismo, publicó The New York Times.En un nuevo giro al viejo juego de la política sobre la parálisis del Gobierno, la representante Nancy Pelosi y el senador Chuck Schumer básicamente provocaron a Trump a fin de que aceptara su responsabilidad por la suspensión de actividades en caso de que los demócratas no accedan a su solicitud de cinco mil millones de dólares para la construcción del muro en la frontera sur con México.“Yo asumiré la responsabilidad”, dijo Trump a los líderes demócratas en la Oficina Oval, diciendo que orgullosamente cerraría secciones del Ejecutivo de no conseguir lo que quiere. “No voy a culparlos por eso”, continuó. “No funcionó la última vez que ustedes suspendieron las actividades. Yo me encargo de parar las actividades, y las voy a parar por seguridad fronteriza”.Un sonriente Schumer parecía más que satisfecho con la respuesta de Trump. “Está bien, con eso”, dijo. Pelosi no podía dejar de repetir “cierre de Trump”.“Le dimos al Presidente dos opciones para mantener en funcionamiento el Gobierno”, señalaron mediante comunicado conjunto los dos líderes tras la sesión efectuada en la Casa Blanca. “Su decisión es aceptar una de esas opciones o cerrar el Gobierno”.Trump ha jugado en forma consistente siguiendo sus propias reglas en Washington, siendo éste tal vez sólo un ejemplo más en torno a cómo puede modificar las convenciones de la capital con una confrontación sobre un cese de actividades según sus propias condiciones. Muchos de sus partidarios más entusiastas son tanto antiWashington como promuro fronterizo, por lo que con ellos podría funcionarle la decisión de suspender potencialmente una sección de las actividades gubernamentales a fin de asegurar los fondos para el muro.Ahora que los demócratas están por asumir el control del Congreso, están disminuyendo las oportunidades que el Presidente tiene de obtener el dinero para el muro. Al cerrarse esa opción, paralizar al Gobierno está empezando a parecer una victoria, al menos en opinión del Presidente.

