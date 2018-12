Amaga Trump con paralizar al Gobierno de EU

Washington– En una disputa pública con líderes demócratas, el presidente Donald Trump amenazó repetidamente con paralizar al gobierno si el Congreso no aprueba los fondos necesarios para construir un muro en la frontera con México.Trump hizo los comentarios al inicio de un encuentro con la representante Nancy Pelosi y con el senador Chuck Schumer, mientras se acerca un posible cierre parcial para el 21 de diciembre, cuando expira el financiamiento de algunas agencias. El presidente y Pelosi se enfrascaron en si la Cámara de Representantes o el Senado retrasaban su propuesta. Trump y Schumer se atacaron mutuamente sobre la importancia de las elecciones legislativas y quién será el responsable en caso de haber un cierre.“Si no recibimos lo que queremos, de una u otra forma, ya sea a través de ustedes, el ejército, a través de lo que quieras, cerraré el gobierno”, fue el ultimátum de Trump. “Haré el trabajo. Seré yo el que lo cierre”.La discusión televisada fue el primer encuentro con los demócratas tras sus victorias en las elecciones para la Cámara de Representantes. Ofreció una extraordinaria presentación pública de la forma tan dividida en que el gobierno podría trabajar, o colapsar, en los próximos dos años, conforme se acercan las elecciones presidenciales del 2020.Después del encuentro, Pelosi dijo que la confrontación con Trump fue “incivil” y se vanaglorió de que ella y Schumer lograron que el mandatario “reconociera totalmente que el cierre es su idea”.“Para él es como una cuestión de hombría”, dijo Pelosi a los legisladores demócratas de regreso en el Capitolio. “Como si se pudiera asociar la hombría con él. Esta cosa del muro”.Los comentarios de Pelosi fueron descritos por un asesor que estaba en la sala, pero no tenía autorización para hablar públicamente.Mientras tanto, Schumer dijo a la prensa: “Este cierre de Trump, el berrinche que parece hacer, no le conseguirá su muro y afectará a muchas personas”.El líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell le dijo a la prensa que no ha perdido las esperanzas de que se pueda evitar un cierre. Dijo que a veces hay “magia” en el Congreso antes de Navidad, cuando los legisladores desean dejar Washington.“Me gustaría ver un final no abrupto”, dijo McConnell en el Capitolio.El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, reconoció el martes que la actual Cámara baja tiene que aprobar una ley que incluye los 5 mil millones de dólares para el muro que Trump ha solicitado. Es probable que Ryan carezca de los votos necesarios de los republicanos, que perderán su mayoría para final del mes.Trump quiere mucho más para su muro que los mil 600 millones de dólares que el Senado ha acordado dar para la seguridad fronteriza, incluidas barreras físicas y tecnología a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos.La reunión en la Oficina Oval entre Trump, el vicepresidente Mike Pence y los demócratas comenzó de manera cortés, cuando Trump señaló el avance en la ley de justicia criminal en el Senado. Pero la sesión rápidamente se acaloró cuando prometió su muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.