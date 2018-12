Huntsville, Texas— Un preso de Texas fue ejecutado la noche de este martes por disparar fatalmente a un recién casado durante un robo hace más de 25 años, publicó el sitio de noticias en internet de la televisora NBC.Alvin Braziel Jr., de 43 años, recibió una inyección letal en la penitenciaría estatal de Huntsville por el asesinato en 1993 de Douglas White, de 27 años, quien fue atacado cuando él y su esposa caminaban en una pista para trotar.Cuando se le preguntó si tenía una declaración final, Braziel agradeció a quienes lo apoyaron y se disculpó con la esposa de la víctima, Lora White.“Me gustaría disculparme ... por su marido muriendo en mis manos”, dijo Braziel desde la camilla de la cámara de la muerte. También dijo que amaba a la familia White y a una persona que nombró pero que no estaba presente, luego le dijo al guardián que había terminado.uando el sedante pentobarbital comenzó a surtir efecto, tomó un par de respiraciones, jadeó y luego roncó ruidosamente tres veces. El cuarto ronquido fue notablemente menos pronunciado, y luego todo movimiento se detuvo.Braziel fue declarado muerto a las 7:19 p.m., nueve minutos después de que se le administró la droga.Braziel se convirtió en el vigésimo sexto recluso condenado a muerte este año en los Estados Unidos y el decimotercero ejecutado en Texas, el estado de mayor pena de muerte en la nación. Será el último preso de Texas ejecutado este año.La ejecución se retrasó aproximadamente una hora después de que comenzara el período de seis horas definido por la orden a las 6 p.m. El Tribunal de Apelaciones Criminales de Texas rechazó una apelación de última hora de los abogados de Braziel.Un hermano de Douglas White y dos amigos asistieron a la ejecución, pero se negaron a hablar después. Braziel no seleccionó a nadie para presenciar su muerte.En 1993, mientras Douglas y Lora White caminaban a lo largo de un sendero para trotar en el suburbio de Mesquite en Dallas, Braziel saltó de detrás de unos arbustos con una pistola en la mano y exigió dinero.Los White, que solo habían estado casados por 10 días, no tenían dinero con ellos, pero le dijeron a Braziel que podían conseguirle algo y comenzaron a caminar de regreso a su vehículo. Pero Braziel se enojó con la pareja y les ordenó que se tiraran al suelo.

