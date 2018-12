Critica 'Mad' al gobierno de Trump con nuevo libro

Distrito Federal— La revista Mad planea lanzar otro libro que compila sus parodias apabullantes sobre el presidente Donald Trump y su administración: Mad About the Trump Era (er, Error), según publica el sitio en internet del periódico Excélsior.El libro, una secuela a la del año pasado, Mad About Trump: una mirada brillante a nuestro presidente descerebrado, reúne más de las mejores caricaturas del presidente número 45 sacadas de la satírica revista.La portada en tecnicolor de Mark Frederickson, tomada de un anuncio de Coppertone en la década de 1960, revela a Trump en la playa aferrándose obstinadamente con sus dientes a la parte trasera del traje de baño del presidente ruso Vladimir Putin. Debajo de la línea de bronceado de Putin se ve un tatuaje de la mascota de la revista Mad, Alfred E. Neuman, quien no parece estar preocupado. La portada promete "humor soleado para el clima tormentoso".El libro contará con parodias favoritas de los lectores, incluidos las de Al Jaffee, Tom Richmond y Gideon Kendall, que se enfrentan a la "caza de brujas"; el esquema de "fuerza espacial" de Trump y al líder norcoreano Kim Jong Un, al que Trump apodó "hombre cohete".Un trabajo más sombrío, que afecta especialmente el trabajo, es un homenaje al macabro libro de 1963 de Edward Gorey, The Gashlycrumb Tinies, en el que 26 niños por cada letra del alfabeto mueren de manera diferente. La nueva versión de Ghastlygun Tinies en Mad About the Trump Era muestra a la Muerte armada con un rifle automático.El libro está programado para llegar a las tiendas el 19 de marzo.

