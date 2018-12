Washington— El Departamento de Defensa aseguró hoy que por el momento no contempla ayudar a levantar un muro fronterizo con México, a pesar de que el presidente Donald Trump lleva días insistiendo en que, si el Congreso no financia el proyecto, será el Ejército el que lo construya, informó El Universal."A fecha de hoy, no existen planes para construir partes del muro", informó mediante un comunicado uno de los portavoces del Pentágono, el teniente coronel Jamie Davies.Esta aclaración de la cartera de Defensa se produce en un momento en que la Casa Blanca y el Congreso han entrado en un tira y afloja que, con motivo de la Ley de Presupuestos del Estado, podría abocar a un cierre de la Administración el próximo 21 de diciembre. Trump ha asegurado que no firmará un presupuesto que no contemple una partida de 5.000 millones de dólares para la construcción de partes del muro y ha lanzado un órdago a los demócratas asegurando que, en cualquier caso, el proyecto saldrá adelante, ya que está dispuesto a ordenar al Ejército que lo construya. "Si no conseguimos lo que queremos, de una manera u otra -ya sea a través vuestro, o del Ejército o de lo que sea-, cerraré el Gobierno. Absolutamente", dijo hoy el mandatario durante un encuentro con los líderes del Partido Demócrata del Senado y la Cámara de Representantes, Chuck Schumer y Nancy Pelosi. Algunos legisladores demócratas, como Ted Lieu, han destacado que si el presidente recurre a las Fuerzas Armadas deberá someterse a la aprobación del Congreso. "Querido Donald Trump: ¿Te refieres al Ejército mexicano? Porque si lo que quieres es que los contribuyentes estadounidenses financien tu estúpido muro, necesitas que el Congreso autorice los fondos", escribió el congresista en su cuenta oficial de Twitter. En su comunicado, el teniente coronel Davis aclaró que la legislación vigente permite al Pentágono financiar "proyectos de barreras en la frontera", siempre que sea en apoyo a misiones contra el narcotráfico o en caso de emergencia nacional.

