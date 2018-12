Washington— Durante una reunión en la Oficina Oval este año, el presidente Donald Trump comenzó a jactarse del nuevo programa de inversión en bienes raíces de su gobierno, que ofrece enormes beneficios fiscales a los desarrolladores que inviertan en comunidades deprimidas del país. Entonces, volteó a ver a una de las principales defensoras del programa.``Ivanka, ¿quieres decir algo?", le preguntó Trump a su hija. ``Has estado presionando muy duro por esto".El programa Opportunity Zone promovido por Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner _ ambos altos asesores de la Casa Blanca _ también podría beneficiarlos financieramente, de acuerdo a una investigación de The Associated Press.Grupos que monitorean la actividad gubernamental señalan que los intereses financieros de la pareja subrayan el polvorín ético que crearon hace dos años, cuando se convirtieron en dos de los asesores más cercanos al presidente sin distanciarse de sus enormes inversiones en bienes raíces.Trump y Kushner poseen, en conjunto, una gran porción de la empresa de inversiones en bienes raíces Cadre, que anunció recientemente el lanzamiento de una serie de fondos de Opportunity Zone que pretenden construir grandes proyectos desde Miami hasta Los Ángeles. Por separado, la pareja posee participaciones en al menos 13 propiedades de la compañía de la familia Kushner que son elegibles para beneficios fiscales debido a que se ubican en áreas de Opportunity Zones en Nueva Jersey, Nueva York y Maryland _ las cuales, según un estudio, ya estaban recuperándose.Seis de los edificios de Kushner Cos. se encuentran en la zona de Brooklyn Heights de Nueva York, con vista al puente de Brooklyn y los rascacielos de Manhattan y en donde recientemente se anunció un apartamento de cinco recámaras por 8 millones de dólares. Otros dos se ubican en la localidad costera Long Branch, Nueva Jersey, en donde algunos condominios con vista al mar y ubicados cerca de un restaurante italiano y un estudio de yoga se anunciaron por hasta 2,7 millones de dólares.No hay evidencia de que la pareja haya participado en la selección de las 8.700 áreas denominadas Opportunity Zones en todo el país, y la compañía no ha indicado que planee solicitar las exenciones fiscales que ofrece el nuevo programa. Pero los Kushner podrían obtener ganancias incluso si no hacen nada _ potencialmente beneficiándose del incremento reciente en el valor de propiedades en áreas de Opportunity Zones debido al creciente interés de desarrolladores e inversionistas.La defensa del programa Opportunity Zones de parte de Ivanka Trump ``crea un conflicto de intereses directo a las inversiones de su esposo en Cadre", dijo Virginia Canter, abogada especializada en ética en Citizens for Responsibility and Ethics en Washington. ``Los intereses de Jared Kushner son los intereses de Ivanka Trump y viceversa".No obstante, Abbe Lowell, asesora ética de la pareja, dijo en un comunicado que ``la señorita Trump ha cedido activos, creado fideicomisos y se ha distanciado de los negocios y decisiones sobre sus inversiones... Además, se apega a la asesoría ética que ha recibido sobre los temas en los que puede trabajar y de cuáles debe recusarse".Kushner Co. no respondió a las solicitudes de comentario