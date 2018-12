Asegura Trump que candidatos rivalizan por ser jefe de gabinete

Washington.- El presidente Donald Trump batalla para conseguir un nuevo jefe de despacho después de que su primera opción para reemplazar a John Kelly se viniera abajo de último momento y varios otros posibles sucesores indicaran que no estaban interesados en el puesto.Se dice que en la lista de candidatos está el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Mick Mulvaney, el representante republicano de Carolina del Norte Mark Meadows, el presidente de la bancada derechista ``Freedom Caucus" en la Cámara de Representantes, y el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie.El martes Trump negó los reportes de la prensa de que tiene dificultades para encontrar a alguien que ocupe el puesto.``Noticias Falsas lo tiene intencionadamente mal", afirmó en Twitter. ``Muchos, más de diez, rivalizan y quieren el puesto de jefe de despacho de la Casa Blanca. ¿Por qué alguien no querría uno de los trabajos realmente grandes e importantes en Washington?".La asesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway dijo el martes que Kelly se quedaría al menos hasta el 2 de enero, no más que el tiempo que Trump originalmente proporcionó cuando anunció su salida en la prensa el sábado.``Hay gente que rivaliza por ese cargo. Hay gente que está siendo considerada. Y es una decisión personal para el presidente", dijo a la prensa.Meadows dijo el lunes que no había hablado del puesto con el presidente, pero un republicano congresual dijo que Meadows ha comentado con otros que quiere el empleo.``No es algo por lo que he abogado", dijo Meadows en una entrevista con Fox News, pero agregó que ``mi vida cambió" cuando la principal opción de Trump, Nick Ayers, asistente del vicepresidente Mike Pence, decidió retirarse del puesto.De hecho, incluso los principales asesores de la Casa Blanca estaban sorprendidos con la decisión de Ayers, dejando a Trump, quien no tenía respaldos, batallando para encontrar un reemplazo. Trump ahora solicita información de una larga lista de candidatos y los aliados le presentan incluso más contendientes. Muchos no son considerados seriamente, pero la extensión de la lista enfatizó la incertidumbre en el espectro político de Trump sobre la búsqueda.Algunos candidatos parecían distanciarse de la candidatura, mencionando los desafíos de trabajar con un presidente voluble que ha reconocido que le gusta rodearse de caos y detesta cualquier insinuación de ser controlado.``En el mejor de los tiempos, es implacable", dijo Chris Whipple, experto en jefes de despacho y autor de ``The Gatekeeper", un libro sobre el tema. ``Es 24/7. Es ingrato. Recibes toda la culpa y nada del crédito por todo lo que sucede. Y eso en el mejor de los tiempos. No estamos en el mejor de los tiempos".