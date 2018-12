Arrestan a 32 manifestantes en la frontera de San Diego

San Diego- Agentes federales arrestaron a 32 personas el lunes durante una manifestación en la frontera con México que exigía el fin de las detenciones y deportaciones de inmigrantes y que mostró su apoyo a los integrantes de una caravana de migrantes centroamericanos que pretenden solicitar asilo en Estados Unidos, informaron autoridades.Un fotógrafo de The Associated Press vio a aproximadamente una docena de personas mientras eran esposadas después de que los agentes les ordenaron que se alejaran de un muro.El Comité de la Sociedad Religiosa de los Amigos, un grupo de cuáqueros que organizó la protesta, dijo que agentes antimotines detuvieron a 30 personas mientras intentaban avanzar para ofrecer una bendición ceremonial cerca del muro.Treinta y un individuos fueron arrestados por el Servicio Federal de Protección por sospecha de invasión ilegal de propiedad y uno fue detenido por la Patrulla Fronteriza por agredir a un agente, dijo Eduardo Olmos, portavoz de la Patrulla Fronteriza.Más de 300 personas, muchas de ellas líderes de iglesias, mezquitas, sinagogas y comunidades indígenas, participaron en la manifestación en el parque estatal Border Field de San Diego, limítrofe con la ciudad mexicana de Tijuana.La manifestación realizada en una playa dividida por el muro fronterizo fue el segundo para los agentes de la Patrulla Fronteriza desde que una caravana con más de 6.000 migrantes, hondureños en su mayoría, llegó a Tijuana el mes pasado. En una confrontación con individuos que arrojaban piedras desde México el 25 de noviembre, los agentes lanzaron gas lacrimógeno, tras lo cual el cruce fronterizo de mayor actividad de Estados Unidos fue cerrado cinco horas.Miles de migrantes están viviendo en atestados campamentos en Tijuana tras haber completado un duro recorrido desde Centroamérica hasta la frontera estadounidense. Muchos tendrán que esperar semanas o meses en México mientras aguardan a poder solicitar asilo. Estados Unidos procesa unas 100 solicitudes diarias en el cruce de San Diego, por lo que muchas otras están retrasándose.Con la protesta comenzó una semana nacional de activismo llamada ``El amor no conoce fronteras: Una exhortación moral para hacerle justicia a los migrantes". El lunes, Día de los Derechos Humanos, fue la primera jornada, y concluirá el Día Internacional de los Migrantes el 18 de diciembre, señaló el grupo.``Venir a darle la bienvenida y bendecir a niños, madres y padres que solicitan asilo con el fin de escapar de circunstancias muy difíciles y deshumanizantes es hacer lo correcto y lo humano", dijo la obispa Minerva G. Carcano de la Iglesia Metodista Unida del área de San Francisco. ``La forma en que actuemos en estos momentos determina en lo que nos convertiremos como nación".El grupo también ha exhortado al Congreso a que suspenda los fondos que destina al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.