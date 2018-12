Da EU 14 años de cárcel a consuegro de El Chapo

Ciudad de México— Una juez de Estados Unidos condenó a 14 años y 6 meses de cárcel a Víctor Manuel Félix Félix, considerado operador financiero del Cártel de Sinaloa hasta su detención en marzo de 2011 y consuegro de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, publicó el periódico El Universal en su versión digital.No obstante, Marilyn Huff, la encargada de dictar sentencia desde una corte federal en San Diego (California), decidió que la condena empezaría a contar desde su arresto, por lo que Félix Félix solo deberá cumplir siete años de cárcel en EU.Sin embargo, y si puede demostrar buena conducta, será liberado en cuatro años, ya que la ley estadounidense reduce un 15% las sentencias por buena conducta.“El Señor” se había declarado culpable de dos de los 10 delitos de los que se le acusaban: lavado de dinero y narcotráfico de al menos cinco kilos de cocaína. Se enfrentaba a penas que iban desde los 10 años de cárcel hasta cadena perpetua.La defensa, liderada por Guadalupe Valencia, pedía 12 años de cárcel, mientras el gobierno estaba pidiendo al menos 15 años.Finalmente, la juez Huff decidió que por su edad (61 años) y las condiciones en las que ha estado recluido tanto en México como en Estados Unidos la pena adecuada son 14 años y medio que, con los cálculos reales y siempre con buena conducta, le liberarán de una prisión federal de la Unión Americana en 2022.Tras ello será deportado a México, donde todavía tiene cargos pendientes.Extraditado en diciembre de 2017 a Estados Unidos, estaba acusado de 10 delitos cometidos entre 2010 y 2011, que además de varios cargos de narcotráficoincluían pertenencia a banda criminal continuada. Su caso, tal y como resaltó en más de una ocasión su abogado, no estaba relacionado con “El Chapo” de ninguna manera.Si bien al llegar a territorio estadounidense dijo ser inocente, el pasado mes de septiembre decidió cambiar su declaración, y así evitar ir a juicio. La aceptación de los cargos no implicó ningún tipo de cooperación con el gobierno de Estados Unidos en ningún caso.“Cien por cien no”, dijo a El Universal el abogado Valencia, preguntado por si una condena que pudiera parecer tan favorable a Félix Félix se debía a que había cooperado con la fiscalía. “No se le ha pedido y nunca lo haría”, sentenció el letrado, experto en casos parecidos.“El Señor” estuvo en la sala cuando fue sentenciado, y en su última declaración antes de escuchar la sentencia explicó cuán difícil ha sido el camino para él y su familia desde la detención, especialmente por el aislamiento vivido ya que sus familiares no tienen los permisos para visitarle, según explicó Valencia a este diario.“El Señor” fue detenido en México en marzo de 2011, después de organizar dos envíos de cocaína desde Ecuador hasta México para un agente encubierto de la agencia antidroga de EU, la DEA.El agente encubierto se había ganado la confianza de la organización liderada por Félix Félix, al aceptar transportar dinero en efectivo de Estados Unidos y Canadá hasta México. Posteriormente habría acordado movilizar grandes cantidades de cocaína de Ecuador a Ciudad de México: el consuegro de “El Chapo” habría pagado un total de 4.5 millones de dólares en efectivo al agente para ayudarlo.En su detención, en una operación conjunta de la DEA y autoridades mexicanas y ecuatorianas, fueron detenidos Félix Félix y 18 integrantes de su banda criminal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.