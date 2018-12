Azota tormenta el sureste de EU

Carolina del Norte— Una enorme tormenta arrojó nieve, aguanieve y lluvia gélida el domingo en una amplia franja del sureste de Estados Unidos, lo que llenó de hielo los caminos, paralizó el tránsito y dejó a miles de habitantes sin electricidad.Algunos accidentes en las carreteras interestatales cubiertas de nieve generaron fuertes demoras, centenares de vuelos fueron cancelados y los conductores en Carolina del Norte y Virginia se quedaron varados en la nieve o patinaron en los tramos con hielo. Por su parte, los niños y algunos adultos salieron a divertirse con esta tormenta invernal primeriza haciendo muñecos, deslizándose en trineos y arrojándose bolas de nieve.Agencias policiales en Carolina del Norte y Virginia indicaron que para el domingo en la tarde ya habían atendido centenares de accidentes viales relacionados con la nieve.El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, exhortó el domingo a los habitantes a no conducir para no poner en peligro la vida del personal de emergencias en forma innecesaria. Cooper dijo que las cuadrillas de apoyo, incluidos elementos de la Guardia Nacional, trabajaron durante la noche para evitar accidentes de tránsito en las principales carreteras. Un camión de carga con remolque se salió de una carretera y fue a dar a un río, declaró Cooper.``No salgan si les es posible", afirmó el gobernador. ``Pónganse a envolver regalos, decoren su árbol, vean el fútbol americano".Los gobernadores y autoridades locales en varios estados declararon el estado de emergencia antes de la tormenta, la cual cruzó varias entidades del sureste y azotó con especial dureza partes de Carolina del Norte y Virginia.Las autoridades recomendaron a las personas preparar botiquines y no salir a manejar en las zonas afectadas. Algunos distritos escolares en Carolina del Norte y Virginia anunciaron que no habría clases el lunes.``Los habitantes de Virginia deben adoptar todas las precauciones necesarias para garantizar que estén preparados para las secuelas de las tormentas invernales", afirmó el gobernador de ese estado, Ralph Northam.El Servicio Nacional de Meteorología indicó que un ``periodo prolongado de nieve" comenzó el sábado en la noche y se extendería hasta el lunes en la región, en la que las nevadas más intensas estaban previstas para el noroeste de Carolina del Norte y el sur de Virginia. Algunas zonas de ambos estados registraron el domingo en la tarde acumulaciones de nieve de más de 30 centímetros (un pie).Más de 300.000 usuarios se quedaron sin electricidad en la región, de los cuales la mayor cantidad _unos 240.000_ residen en Carolina del Norte, según el portal especializado poweroutage.us. Partes de Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia también estaban sin suministro eléctrico.

