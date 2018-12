Washington— Una y otra y otra vez, durante el transcurso de los 18 meses de campaña de Donald Trump para la Presidencia, los ciudadanos rusos se pusieron en contacto con su familia y amigos más cercanos, así como con figuras en la periferia de su órbita.Algunos se ofrecieron para ayudar a su campaña y su negocio inmobiliario. Algunos le ofrecieron suciedad a su oponente demócrata. En repetidas ocasiones, los ciudadanos rusos sugirieron que Trump debería celebrar una reunión de paz con Vladimir Putin, y se ofrecieron a negociar esa cumbre.En total, los rusos interactuaron con al menos 14 asociados de Trump durante la campaña y la transición presidencial, según muestran los registros públicos y las entrevistas.“Es extremadamente inusual”, dijo Michael McFaul, quien se desempeñó como embajador en Rusia bajo el presidente Barack Obama. “Tanto el número de contactos como la naturaleza de los contactos son extraordinarios”.Mientras que el fiscal especial Robert Mueller III revela lentamente las pruebas que ha reunido desde su nombramiento en mayo de 2017, aún no ha demostrado que ninguna de las docenas de interacciones entre la gente en la órbita de Trump y los rusos haya dado lugar a una coordinación específica entre su campaña presidencial y Rusia.Pero el número creciente de comunicaciones que se revelaron se produjo en el contexto de “los esfuerzos sostenidos del gobierno ruso para interferir en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos”, como escribieron los fiscales de Mueller en una demanda judicial la semana pasada.Las presentaciones del fiscal especial también han revelado momentos en los que Rusia parecía estar recibiendo señales de Trump. En julio de 2016, el entonces candidato del Partido Republicano dijo en una conferencia de prensa: “Rusia, si está escuchando, espero que pueda encontrar los 30 mil correos electrónicos que faltan”, en referencia a los mensajes que la candidata demócrata Hillary Clinton eliminó. una cuenta privada Ese día, los rusos hicieron su primer esfuerzo para entrar en los servidores utilizados por la oficina personal de Clinton, de acuerdo con documentos judiciales.Cuando los estadounidenses comenzaron a comprender la realidad de que una potencia extranjera hostil tomó medidas activas para dar forma al resultado de la carrera, Trump y sus asesores afirmaron que no tenían contacto con Rusia.Dos días después de que Trump fue electo presidente, un alto funcionario del Kremlin causó revuelo al afirmar que los asociados de Trump estaban en contacto con el gobierno ruso antes de la elección.“No lo digo todos, pero una gran cantidad de ellos apoyaron los contactos con representantes rusos”, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, a la agencia de noticias Interfax el 10 de noviembre de 2016.La demanda fue recibida con una lluvia de negaciones. Hope Hicks, la principal portavoz de Trump, respondió: “Nunca sucedió. No hubo comunicación entre la campaña y ninguna entidad extranjera durante la campaña”.Después de que Trump asumió el cargo, en febrero de 2017, reiteró la negativa. “No. Nadie que yo conozca”, dijo el presidente a los reporteros cuando se le preguntó si alguien que había informado sobre su campaña tenía contacto con Rusia. “No tengo nada que ver con Rusia. Que yo sepa, ninguna persona con la que trato lo hace”.Ahora está claro que no era cierto.Los hijos mayores de Trump, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, interactuaron con los rusos que ofrecían ayudar al candidato.El marido de Ivanka, el principal asesor de campaña Jared Kushner, así como el presidente de la campaña de Trump, Paul Manafort, su abogado personal Michael Cohen y su asesor político más antiguo, Roger Stone, también tuvieron contacto con los ciudadanos rusos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.