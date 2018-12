París.- La Fiscalía federal para el distrito sur en Manhattan dirigió la mirada hacia la Organización Trump para saber el papel que pudieron haber desarrollado alguno de sus sus ejecutivos en las irregularidades financieras de la campaña, del ahora presidente Donald Trump, informó el periódico The New York Times.De acuerdo con el diario estadounidense, Michael Cohen, exabogado personal del mandatario que coopera con la fiscalía tras haberle presentado varios cargos, aseguró que el jefe de finanzas de la empresa estuvo involucrado en las conversaciones sobre los pagos para comprar el silencio de dos mujeres que podían perjudicarle de cara a las elecciones.Los reportes del Times señalan que el reclamo es el foco ahora de la investigación de la Fiscalía, según fuentes del rotativo que pidieron anonimato.Indica el medio además que Cohen declaró a los fiscales que cree que el presidente aprobó personalmente la decisión de la compañía, de la que estaba al frente en ese momento, de reembolsarle el dinero del pago que hizo a una de las mujeres.Ni el jefe financiero de la Organización, Allen Weisselberg, ni ningún otro ejecutivo han sido señalados de malas acciones y no hay indicación de que nadie en la compañía enfrentará cargos en relación con la investigación, señala el Times.El periódico destaca que la fiscalía contactó recientemente a la compañía para insistir en un reclamo que habían hecho temprano este año de documentos y otro material.Aunque se desconoce la naturaleza de los materiales que buscaban, el renovar la solicitud es otra indicación que la fiscalía continúa centrándose en la compañía del Mandatario, según el caso contra Cohen está cerca de finalizar.El ex abogado de Trump declaró culpable la semana pasada de mentirle al Congreso y el pasado agosto admitió también haber incurrido en fraude de financiación de campaña y bancario, entre otros cargos, y será sentenciado el miércoles.

