Amnistía Internacional (AI) consideró que en la frontera de Estados Unidos con México, las políticas de tolerancia cero del presidente Donald Trump han pasado “una elevada factura” a familias migrantes que buscan protección frente a la persecución y la violencia y que muchas de estas familias se las separó con arreglo a políticas que vulneran el derecho internacional, publicó El Universal.Al difundir su Informe Global Violencia de Género 2018,en marcos del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la organización mundial detalló que a pesar de esta política antimigrante del mandatario estadounidense, las mujeres en la Unión Americana han salido a las calles para solidarizarse con estas familias y contra su detención.“En la frontera de Estados Unidos con México, las crueles políticas de tolerancia cero del presidente Trump han pasado una elevada factura a familias que buscan protección frente a la persecución y la violencia; a muchas de estas familias se las separó con arreglo a políticas que vulneran el derecho internacional. No obstante, en todo el país, las mujeres han hecho saber que no se las iba a silenciar: haciéndose presentes en las calles y en las salas del Congreso y asumiendo papeles de liderazgo en sus comunidades en cuestiones como la violencia con armas de fuego en el ámbito de la comunidad, mostrando apoyo para recibir en sus vecindarios a personas refugiadas, y alzando la voz contra la separación y la detención de familias”.Además, AI aseguró que en todo el continente americano, las personas que se dedican al activismo medioambiental “han demostrado una valentía ejemplar” frente a las continuas amenazas y actos de violencia, porque se atreven a alzar la voz para denunciar el daño al medio ambiente provocado por intereses económicos.“Las mujeres desempeñan un papel crucial como valientes defensoras de derechos. Se enfrentan a riesgos específicos, tanto por sus actividades como por poner en entredicho los papeles tradicionales que la sociedad les ha asignado. A estas mujeres se las margina, intimida, amenaza, somete a desaparición forzada e incluso asesina por “protestar demasiado”. No son las únicas víctimas: sus hijos e hijas y sus familiares también están en el punto de mira”, agregó.

