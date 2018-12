Washington— Los activistas ambientales están incrementando una campaña de presión diseñada para recabar el apoyo demócrata a una agenda general para combatir el cambio climático, con la campaña presidencial de 2020 en la mira.Cientos de jóvenes manifestantes planean acudir el lunes a Capitol Hill para presionar a los demócratas con un paquete de ambiciosos objetivos ambientales, incluida una transición a nivel nacional al 100 por ciento de energía de fuentes renovables en tan solo 10 años, lo que en conjunto se denomina Green New Deal. Abrazada ya por la representante electa Alexandria Ocasio-Cortez, D-N.Y., Una figura cada vez más influyente en la izquierda, el Green New Deal está diseñado para empujar a posibles candidatos presidenciales demócratas para vigilar posiciones agresivas sobre el cambio climático. Algunos proyectan los objetivos como idealistas y políticamente arriesgados.Los organizadores del grupo activista del Movimiento Sunrise lo enmarcan como un tema decisivo para los votantes demócratas, especialmente los jóvenes. Pero están luchando contra la historia reciente en ese punto.Hillary Clinton y el senador Bernie Sanders, I-Vt., Participaron en la elección presidencial demócrata de 2016 sobre sus planes para evitar los efectos devastadores que los científicos han advertido a medida que las temperaturas continúan aumentando. Sin embargo, en última instancia, otros temas dominaron el debate y el cambio climático apenas se registró durante las elecciones generales de 2016.Stephen O'Hanlon, un portavoz del Movimiento Sunrise, dijo: `` Cualquier senador o cualquier otro político que quiera los votos de los jóvenes en 2020 necesita respaldar un Nuevo Acuerdo Verde que transformaría nuestra economía y creará millones de nuevos puestos de trabajo. cambio climático.''Mientras pesa en otra carrera de la Casa Blanca, Sanders presentó un reclamo anticipado sobre el tema, albergando a Ocasio-Cortez para un ayuntamiento de cambio climático la semana pasada y preparando una próxima propuesta que un asesor dijo que es probable que se alinee con los objetivos generales del Nuevo trato verde."El próximo Congreso trabajaré en una legislación que aborde el alcance de la crisis a la que nos enfrentamos, crea decenas de millones de empleos y ahorra dinero a las familias estadounidenses al mismo tiempo que responsabiliza a las compañías de combustibles fósiles por el enorme daño que le han hecho a nuestro planeta". Sanders dijo en un comunicado a The Associated Press. `` Nuestro trabajo es ser audaces, pensar en grande y avanzar en una lucha moral para proteger nuestro planeta y las generaciones futuras ''.Cuando Sanders introdujo la legislación de atención de salud de pagador único el año pasado, la mayoría de los demócratas del Senado que también consideraban la candidatura presidencial firmada desde el principio. Sin embargo, no está claro si otros demócratas prominentes que estén pensando en la Casa Blanca respaldarán el próximo proyecto de ley sobre el cambio climático de Sanders o buscarán forjar su propio territorio.El senador Cory Booker, D-N.J., Dijo la semana pasada que `` obviamente, hemos estado haciendo mucho trabajo tratando de encontrar algunas cosas más audaces que nosotros como nación podríamos estar haciendo '' sobre el cambio climático. La portavoz de Booker, Kristin Lynch, dijo que su personal ha celebrado docenas de reuniones desde el verano con el objetivo de configurar un amplio proyecto de ley sobre el clima y que da la bienvenida al esfuerzo de los activistas por destacar el problema.El personal de la senadora Kamala Harris, demócrata por California, ha estado en contacto con los organizadores detrás del impulso Green New Deal, según la portavoz Lily Adams, quien dijo que la senadora apoya ampliamente el tipo de programa de cambio climático que el El esfuerzo lo visualiza. A medida que la legislación destinada a promulgar el Green New Deal comienza a tomar forma, agregó Adams, Harris planea examinarlo de cerca.El Green New Deal omite deliberadamente detalles sobre cómo reorientar a los Estados Unidos hacia las drásticas reducciones de emisiones de carbono que exige, en lugar de llamar a un comité selecto en la Cámara de Representantes para que elabore un plan para 2020. Ese calendario está diseñado para alentar a los demócratas a un clima cambie la estrategia a medida que seleccionan a un candidato para enfrentar al presidente Donald Trump, quien ha hecho retroceder múltiples regulaciones ambientales y ha puesto en duda el consenso científico de que la actividad humana está impulsando el calentamiento global.Bill McKibben, un destacado ecologista a quien Sanders seleccionó para ayudar a escribir la plataforma del partido del Comité Nacional Demócrata en 2016, dijo que sería "difícil para mí imaginar a un candidato demócrata serio emergiendo" en la carrera presidencial de 2020 que no apoya una versión de Green New Deal, atención médica de pagador único y un salario mínimo de $ 15 por hora.El plan, llamado así por el New Deal que reformó a Estados Unidos bajo el ex presidente Franklin D. Roosevelt, prevé una infraestructura energética de Estados Unidos costosa y remodelada dramáticamente en 2030. Es un cambio desde donde los demócratas colocaron sus marcadores simbólicos sobre el cambio climático tan recientemente. el año pasado. Sanders y Booker, así como el potencial candidato presidencial, el senador Jeff Merkley, demócrata por Oregón, introdujeron una legislación que pretendía cambiar la nación al 100 por ciento de fuentes de energía limpia y renovable para el año 2050.Los combustibles fósiles, en su mayoría gas natural y carbón, generaron el 63 por ciento de la electricidad de los EE. UU. En 2017, en comparación con el 17 por ciento de las fuentes renovables como la eólica y la solar, según la Administración de Información de Energía no partidista. La energía nuclear comprendió el 20 por ciento restante.`` ¿Es todo eso realista? Probablemente no, en el entorno donde trabajamos. Ciertamente no ahora '', dijo el senador Tom Carper, demócrata por Deld, miembro principal del partido en el comité de medio ambiente, sobre el objetivo del Green New Deal. `` Pero es una buena meta aspiracional ''.Sarah Dolan, directora de comunicaciones del grupo de investigación conservador opositor America Rising, advirtió que los aspirantes a la presidencia demócrata "" compiten por la izquierda "en el cambio climático, así como en la atención médica, el salario mínimo y la inmigración, serían contraproducentes en 2020.`` Ser el primero en tomar la posición más progresista del día solo llevará a un partido que no puede competir en las elecciones generales, ya que se vuelve irreconocible para los votantes independientes '', dijo.