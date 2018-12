Un adolescente de Utah que ayudó a ahorcarse a una jovencita el año pasado fue sentenciado el viernes a entre cinco años y cadena perpetua como parte de un acuerdo de culpabilidad, informó el portal de noticias CNN en inglés.En mayo de 2017, Jchandra Brown, de 16 años, se ahorcó en un campamento en Payson, Utah, mientras que su amigo Tyerell Przybycien la grabó en su teléfono celular. Su cuerpo fue descubierto al día siguiente.Los fiscales dijeron que Przybycien compró la cuerda y ató el nudo que Brown se puso alrededor del cuello.Przybycien también proporcionó comentarios mientras grababa sus últimos momentos en un video de 10 minutos.Przybycien, ahora de 19 años, había sido acusado de asesinato en primer grado, pero en octubre accedió a declararse culpable de homicidio por abuso de menores. Le dieron 580 días de crédito por el tiempo que ya pasó en la cárcel."No me siento orgulloso de lo que hice", dijo en la corte el viernes, según un informe de la afiliada de CNN KSL, "y no merece lástima".Añadió que espera que la familia de Brown lo perdone "por mis decisiones inmaduras, irreflexivas y precipitadas".La madre de Brown, quien llevó una gran foto enmarcada de Jchandra a la corte, dijo que quería que Przybycien estuviera en prisión."No quiero que cause dolor y estragos en la familia de nadie más, en los hijos de nadie", dijo, según KSL. "No puedo describirte el dolor de perder un hijo".Tanto la fiscalía como la defensa acordaron que Przybycien estuvo involucrado en la muerte de Brown. El estado había dicho que Brown no se habría suicidado si no fuera por la participación de Przybycien, de la que dicen que habló en textos y entrevistas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.