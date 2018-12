Aunque el número de personas que ingresan ilegalmente a Estados Unidos ha disminuido mucho, la cantidad que piden ser admitidas por razones humanitarias se ha disparado, publicó The Wall Street Journal.El año fiscal pasado, sólo se aprehendió a 304 mil inmigrantes indocumentados en la frontera surponiente, a comparación de 1.6 millones en el 2000, cuando cruzaron más personas en busca de empleo.Mientras tanto, Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) registró 78 mil 564 solicitudes de asilo el año fiscal pasado, a comparación de 13 mil 880 en el 2012.De las personas que solicitaron asilo en año anterior, 24 mil 377 pidieron auxilio en algún puerto de entrada. El resto lo pidió tras ser aprehendidas en la frontera.El total es más alto durante el presente año fiscal, que concluyó en septiembre: USCIS tramitó la cifra récord de 99 mil 035 solicitudes de asilo, incluyendo 62 mil 609 de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.Si se toma en cuenta un panorama general, las cifras son diminutas. Pero si se combinan con las políticas gubernamentales dirigidas a alargar el trámite de asilo y limitar el número de refugiados admitidos en el país, la cantidad ha contribuido a un exceso de detenciones y a un rezago de solicitudes.Alguien que se encuentre en el interior del país y no tenga un proceso de expulsión en curso puede solicitar asilo ante USCIS.Pero los inmigrantes que piden asilo en los puertos de entrada o después de ser aprehendidos en la frontera son remitidos a trámites expeditos de deportación y deben pedir asilo de manera defensiva.Primero deben establecer que existe un temor creíble: los que convencen a un funcionario de asilos de que los han perseguido o tienen temor bien fundado de ser perseguidos si regresan a su país de origen no pueden ser deportados hasta que se tramite el caso de asilo.Los migrantes que no pasan el interrogatorio son deportados, mientras que los aprueban entran al trámite inmigratorio con el que se les otorgará asilo o serán deportados.La decisión puede tardar hasta cinco años.Durante ese lapso, los solicitantes de asilo son detenidos o se les permite permanecer con alguien que ya radique en Estados Unidos, como un familiar.Resulta difícil determinar con certeza qué motiva a los migrantes a solicitar asilo en un puerto de entrada en vez de tratar de internarse sin ser detectados, de acuerdo con Roberto Suro, experto en inmigración de la Universidad del Sur de California. Tal vez sea que al reforzarse la seguridad fronteriza, se considera que obtener el asilo es la única vía viable para entrar.Pero existe un sacrificio.“La desventaja de pedir asilo es que ellos saben dónde está usted y dónde están sus parientes”, dijo Suro. Y se necesita un compromiso que altera la vida. “La migración es un suceso prolongado y lento. Un niño de 11 años no se despierta y dice así como así, ‘hey, vámonos a Estados Unidos’. Está a 2 mil 500 millas de distancia, hay tres desiertos, dos selvas y dos o tres fronteras internacionales”.Y al llegar, no hay garantía de entrar.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.