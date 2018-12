Renunciaría John Kelly como secretario general de la Casa Blanca

Washington— Se espera que John Kelly renuncie como secretario general de la Casa Blanca en los próximos días, según le dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con la situación que se desarrolla en la Casa Blanca."Diecisiete meses después de haber sido nombrado, Kelly y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegaron a un punto muerto en su relación y ya no se considera sostenible por ninguna de las partes. Aunque Trump le pidió a Kelly a mediados de 2018 que permaneciera como secretario generalpor dos años más, los dos han dejado de hablar en los últimos días", informó la cadena de noticias a través de su portal web.Trump está discutiendo activamente un plan para reemplazar a Kelly, aunque una persona involucrada en el proceso dijo que no hay nada definitivo en este momento y, en última instancia, depende de Trump. Posibles reemplazos incluyen a Nick Ayers, el jefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence.La noticia de la inminente partida de Kelly fue reportada primero por Axios.En julio, Kelly anunció al personal de la Casa Blanca que Trump le había pedido que permaneciera como secretario general hasta al menos 2020, y que él había aceptado.CNN informó el mes pasado que Trump estaba considerando la posibilidad de reemplazar a varios altos cargos de su administración como parte de una reorganización posterior al mandato de mitad de período.Una vez que Kelly reemplazó a Reince Priebus como secretario general el año pasado, gobernó con puño de hierro. Reprimió el acceso a la Oficina Oval, impidió que ciertas personas externas pudieran llamar a la central de la Casa Blanca y tenía amplia autoridad sobre el personal.Pero en los últimos meses de su mandato disminuyó su poder. Trump comenzó a eludir muchas de las políticas y protocolos que promulgó, y estuvo a punto de ser despedido o renunciar en numerosas ocasiones.Trump a menudo vacilaba entre criticar y elogiar a Kelly, a veces con minutos de diferencia. Kelly comenzó a tener cada vez menos reuniones con el personal directivo —una vez que los sucesos diarios se reducían a reuniones semanales— y comenzó a ejercer menos control sobre quién hablaba con el presidente.Los funcionarios de la Casa Blanca creyeron que Kelly estaba a punto de dimitir después de que en octubre se metiera en un acalorado altercado con el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton. Bolton había criticado a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, durante un debate en la Oficina Oval sobre la frontera, y Kelly salió furioso del ala oeste.El desempeño de Kelly en Trump estuvo plagado de controversias, y los funcionarios a menudo se sorprendieron de cómo logró sobrevivir. Semanas después de asumir el control de Priebus, su predecesor que fue despedido sin contemplaciones mientras estaba sentado en un asfalto lluvioso, Kelly se enfrentó a la polémica respuesta de Trump a las protestas racialmente cargadas en Charlottesville, Virginia. Fue fotografiado con expresión sombría en el lobby de Trump Tower cuando el presidente declaró que había "buena gente" en ambos lados de la violencia racista.A veces, Kelly fue la fuente de su propia caída. Insultó a la representante demócrata de Florida, Frederica Wilson, usando información inexacta, y luego declaró que "nunca" se disculparía. Dijo que algunos de los elegibles para obtener la protección de DACA eran "flojos".Pero tal vez lo más dañino fue su manejo de la situación que involucraba al exsecretario de Estado Mayor, Rob Porter, acusado por dos de sus exesposas de abuso. Los cambios de Kelly hicieron que su credibilidad dentro del ala oeste cayera en picada, y nunca se recuperó realmente, según las autoridades.La muy criticada gestión de Kelly de la controversia de Porter fue un punto de inflexión en su mandato, y algunas de sus relaciones internas se tensaron en los meses posteriores a la expulsión del ex secretario de personal.

