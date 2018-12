Video: Maestra entra en shock y corta el cabello a alumno

Cargando

California.- Una maestra de preparatoria en Visalia, California, está en la cárcel luego de cortar por la fuerza el cabello de un alumno en clase.En el video aparece la maestra Margaret Gieszinger, de 52 años, persiguiendo a estudiantes con tijeras entre escritorios mientras cantaba "The Star Spangled Banner" en University Preparatory High School.Los estudiantes relataron a las autoridades y padres de familia que la maestra entró en clase con un par de tijeras mientras decía que era el día del corte de pelo."Creemos que ella va a tratar de ser graciosa y decir 'Oh, ¿realmente pensaste que iba a cortarle el pelo?' Pero se cortó el pelo, y comenzó a cantar 'The Star Spangled Banner' y lo estaba cantando muy fuerte mientras ceremoniosamente tiraba un trozo de cabello detrás de ella ".El estudiante dijo que estaba sentado en la parte posterior del aula y corrió a la oficina principal para pedir ayuda."Espero que nunca tenga que volver a verla en la escuela, porque sé a ciencia cierta que nunca podré verla como una figura de autoridad respetable en mi vida", dijo el estudiante.En el video se puede ver claramente a Gieszinger agarrando el cabello de otra chica antes de que todos salgan corriendo del aula.Los estudiantes dicen que no saben qué provocó su comportamiento, pero dicen que tuvo una crisis similar a principios de esta semana."Sé que el lunes tuvo otra alteración porque le faltaba un examen o algo así. Ella acusó a los estudiantes de tomar el examen", dijo un estudiante.Diversos medios locales informaron que la Policía de la Universidad de Sequoias logró arrestar a la maestra quien espera un juicio por el delito de lesión corporal.

