La iglesia que recibió un donativo de 50 mil dólares de Ivanka Trump para ayudar a niños migrantes separados de sus padres, dice haber destinado parte de este dinero a El Paso, Texas, pero no dice a través de qué agrupación, ni en qué se empleó.Una investigación del periódico The Dallas Morning News, informa que Ivanka Trump hizo la donación a la iglesia Prestonwood Baptist Church a fines de junio, pero desde entonces no ha escuchado ninguna otra noticia al respecto.La donación, que ayudaría a los esfuerzos de la iglesia para cuidar a los niños separados de sus familias a lo largo de la frontera a principios de este año, se realizó cuando la política de tolerancia cero del presidente Donald Trump enfrentó una respuesta inmensa en todo el país.El pastor Jack Graham, quien dirige la iglesia desde hace casi 30 años, dijo que Trump se enteró por primera vez de los esfuerzos de la iglesia para ayudar a cuidar a los niños separados de sus padres en la frontera de Estados Unidos u México en las redes sociales, según un comunicado de prensa de junio.Trump se contactó con él poco después de haber twitteado acerca de tratar de encontrar una solución a la “terrible crisis migratoria” que estaba surgiendo en la frontera sur de Texas e hizo una donación personal de 50 mil dólares.El tweet de Graham sobre la campaña de la iglesia y la donación de Ivanka Trump se produjo días antes de que el presidente firmara una orden ejecutiva que pusiera fin a la política de su gobierno de separar a los niños de sus padres en la frontera.Ashton Compton, una portavoz de la iglesia, dijo en un correo electrónico en agosto que Prestonwood Baptist había utilizado aproximadamente 15 mil de la donación para servir almuerzos, entregar mochilas, útiles escolares y ropa a más de 200 menores no acompañados y menores separados de sus padres en la frontera en el centro de Youth for Tomorrow en Bristow, Virginia.El centro Youth for Tomorrow, fundado por el ex entrenador de los Washington Redskins y propietario del equipo de NASCAR Joe Gibbs, es una organización sin fines de lucro que brinda educación y alojamiento a niños y niñas en riesgo, según su sitio web.Compton dijo que los funcionarios de la iglesia decidieron viajar y donar a las instalaciones de Virginia a mediados de julio porque ya había varias organizaciones enfocadas en Texas. Sin embargo, también han ayudado a un socio sin nombre en El Paso. Compton no devolvió las llamadas ni el correo electrónico hoy viernes solicitando el nombre del socio de Prestonwood en El Paso.“Ha sido ambos / y, no ninguno / o”, declaró el correo electrónico de agosto. “Buscábamos socios a largo plazo, y continuamos ambas relaciones mientras buscamos forjar otras alianzas con quienes están en la primera línea de esta crisis”.Añadió que todos los 200 niños en el centro de Virginia recibieron bolsas de libros y bolsas de lona llenas de “elementos esenciales para la vida, la escuela y la diversión. Les proporcionamos necesidades prácticas y también intentamos poner una sonrisa en sus rostros”.Mike Buster, el pastor ejecutivo de Prestonwood Baptist, dijo en un correo electrónico a fines de noviembre que cada bolsa tenía artículos de aseo, útiles escolares y “otros elementos esenciales”. No especificó cuáles eran los otros elementos esenciales en las bolsas.Buster también dijo a través del correo electrónico que el ministerio Prestonwood Cares de la iglesia también ha estado trabajando con poblaciones inmigrantes a lo largo de la frontera de EU y México, principalmente con inmigrantes menores de 18 años.